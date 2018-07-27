17:46
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 21°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Файне місто"-2018: чим порадували, вразили, а чим – розчарували

38
Як фестивалили на "Файному"-2018
Як фестивалили на "Файному"-2018 / 24 канал

Цього року фестиваль "Файне місто" у Тернополі відвідали понад 16 тисяч фестивальників. Це було дійсно справжнє місто – як за населенням, так і за духом. Ми насолоджувалися атмосферою, музикою, відчуттям свободи і молодості з усіх сил. Хоч не обійшлося і без зауважень. То про все по черзі.

Що сподобалось

Найбільший і найжирніший плюс – розкішний звук, на усіх сценах. Тобто те, заради чого всі ми переважно на фести і їдемо – заради Музики – не було зім'яте, стерте чи скуйовджене поганими "звукачами", технікою чи лажами. Уклінна дяка відповідальним! Тут же ще один плюс – різні сцени на різні музичні смаки. Кожен міг слухати саме те і тих, хто йому до вподоби. 

Файне 2018
16 тисяч файних людей відвідали "Файне місто"

Свої музичні враження ми винесли в окрему публікацію, тому це того варте.

Загальна організація фесту – на п'ять (за виключенням маленького "мінусу", про що пізніше): локація велика і достатня, і зручна, список хедлайнерів – ви ж бачили, вражає, еге ж? При тому що таймінгу було дотримано майже ідеально як для фесту.

Файне 2018
Файні фестивальниці найкращі!

Фестивальна публіка на "Файному" – окрема дяка. Ми (і ніхто з нам відомих) не стали фігурантами чи навіть свідками ні бійок, ні крадіжок. Натомість бачили багато почуттів – кохання, ніжності, драйву і просто симпатії від незнайомців.

Файне 2018
Фестивальні люди "Файного"

Окремий фестивальний "літопис" написався у процесі спілкування акредитованих журналістів із охороною фесту. І хоч прес-служба просила не виносити на широкий загал подробиці, все ж не стримаюсь і розкажу пару курйозів. Тому що для нас це навіть не "мінуси", а враження і настрій. Окремі охоронці не знали, що таке акредитація. Часом питали: "Де бейджик?", на відповідь "Цього року бейджики журналістам не давали" відказували "Та я знаю". А найввічливіші і найдоброзичливіші охоронці, за відгуками колег (і ми погоджуємося) – були на Dark-сцені. Дякуємо, хлопці!

Файне 2018
Музика на файному вимикалась о 6 ранку, а вмикалась о 7

Що засмутило

Дещо дискомфортними виявилися кілька побутових моментів – невдалі душові кабінки, в яких не зачинялися дверцята. Непросто також було пронести харчі на територію наметового містечка. Дрова для готування їжі виділили, а от купити продукти на території фесту – було не так просто, без вибору. І занести придбані поза фестом харчі – це був квест і "огляд із пристрастю". Фестивальна їжа, яку продавали на місці – задоволення для невибагливих і неекономних. Але тут ми організаторам ні в чому не дорікаємо – такий вже він є, український фаст-фуд-сервіс.

Файне 2018
Побут – дрібниці, головне – тусовка!

"Культурне" розчарування фестивалю особисто для 24 каналу – "відкритий мікрофон". Туди пускали всіх бажаючих, і окремі "таланти" читали такі "четверостішія", що ой. Вибачте, ми були в такому культурному шоці, що ні запам'ятати не змогли, ні зняти на відео. Втім, вам же краще. Бо таке й ворогу не побажаєш.

Файне 2018
Втомлені, але щасливі

Чому ми поїдемо наступного року

Тому що ми кайфанули. Тут без роздумів. Усі наші "зауваження" – насправді не такі й важливі. Зрештою, нехороше швидко забувається. А залишаються втіха, яскраві спогади, щирі емоції і бажання "хочу ще". До зустрічі на "Файному-2019". До слова, організатори вже повідомили, коли зустрінемось – 25 липня наступного року.

Файне 2018

Фото: Григорій Дуброва

Відео: Мирослав Ксьонз

 

Автор: Яніна Ткачук
Теги: Новини України Публікації Фестивалі Музика Тернопіль Репортаж Фотоновини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
сьогодні, 17:01 Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
Блог Соцмережі
День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
сьогодні, 16:03 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
Андрій Шляхтін 1459
Как на самом деле была крещена Русь
сьогодні, 15:00 Как на самом деле была крещена Русь
Блог Медіа
Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки
сьогодні, 14:29 Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки
Безпека на дорогах: які нововведення чекають на українців
сьогодні, 14:00 Безпека на дорогах: які нововведення чекають на українців
Яніна Ткачук
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Репресії проти Меджлісу запланувала ФСБ: журналісти знайшли таємний документ
 1 червня 2016 , 17:27
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Коломойський придумав спосіб платити зарплату в Дніпрі завдяки Коноплянці
 7 липня 2017 , 14:59
Ravon зазнає труднощі з поставкою автомобілів
 18 липня , 10:57
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук