ФБР допитало екс-нардепа Артеменка, який пропонував здати Крим в оренду Росії

Федеральне бюро розслідувань допитало екс-нардепа від "Радикальної партії" Андрія Артеменка. Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, яка розслідує втручання Росії у вибори президента США, двічі зустрічалась з українським депутатом.

Про це він сам розповів виданню Politico.

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Екс-нардеп повідомив, що його розпитували про відносини з американськими політиками.

Мова йде про конгресменів, сенаторів та представників адміністрації Білого дому,

– зазначив Артеменко.

Проте назвати конкретні імена осіб, якими зацікавилося ФБР, відмовився.

1-ого червня екс-нардеп має постати перед Великим журі присяжних США. На засіданні він відповідатиме на більше ніж 140 запитань.

Нагадаємо, що рік тому Андрій Артеменко намагався в обхід офіційної української дипломатії вийти на контакт з президентом США, аби запропонувати йому план примирення з Кремлем. США мали скасувати санкції проти Росії, а Кремль – вивести свої війська з Донбасу. А в Україні, за цим планом, мали провести референдум і "передати Крим в оренду" Росії на 50-100 років. Це стало причиною виключення його зі складу фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка, за списком якої він пройшов у Раду. Крім того, через це Генпрокуратура України відкрила проти нього кримінальне провадження за статею "державна зрада".



Також 16 травня 2017 року Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень Андрія Артеменка. Пізніше Президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення екс-радикала українського громадянства, тому що той одночасно мав паспорт іншої країни – Канади.