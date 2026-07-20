Федоров готовий повернутися лише на посаду міністра оборони, – джерела

Ексміністр оборони Михайло Федоров наразі відмовився від запропонованих йому нових посад. Він готовий повернутись лише на посаду очільника Міноборони.

Про це повідомили джерела 24 Каналу у політичних колах.

На яку посаду готовий повернутись Федоров?

За даними джерел, Михайло Федоров готовий повернутись до роботи в уряді лише на посаді міністра оборони.

Також вони спростували припущення, що ексміністру можуть запропонувати стати miltech czar – координатором розвитку військових технологій.

Як повідомляв журналіст Financial Times Крістофер Міллер, Володимир Зеленський пропонував Федорову посаду при РНБО. Вона передбачала б доступ до президента та мандат на нагляд за оборонними інноваціями та військовою реформою.

Втім, як стверджує Міллер, від пропозиції він відмовився, оскільки хоче повернутися саме на посаду очільника оборонного відомства.

Нагадаємо, консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповідав, що раніше вже говорили про наміри створити посаду своєрідного "генерального інспектора". Така людина могла б стати посередником між міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ.

За його словами, якби Михайло Федоров обійняв посаду miltech czar, то зокрема, він тісно співпрацював би з Міноборони та Генштабом та брав би участь у переговорах з партнерами.