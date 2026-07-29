Федоров відповів, чи тиснули на нього оборонні компанії

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що під час проведення реформ не отримував прямих погроз від представників оборонної галузі. Водночас він визнав, що тиск існував, а чимало високопосадовців мають зв'язки з оборонним бізнесом.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Що сказав Федоров про тиск під час перебування на посаді міністра оборони?

Федоров зазначив, що в Україні багато людей пов'язані з оборонним бізнесом, а тому реформа системи закупівель та управління не могла пройти без спротиву. Водночас він відмовився називати конкретні прізвища людей чи політиків, які могли лобіювати інтереси виробників зброї.

Не було прямих погроз, тому що всі мене знають і знають мою позицію щодо тих чи інших питань,

– сказав Федоров.

Ексміністр наголосив, що його команда не боролася з окремими людьми чи компаніями, а прагнула змінити саму систему. За його словами, головним завданням було запустити прозорі тендери, перебудувати управління Міністерством оборони та змінити принципи формування команди. Федоров також заявив, що фундаментальною проблемою вважає тісний зв'язок частини високопосадовців з оборонним бізнесом.

Дуже велика кількість високопосадовців не можуть собі уявити, що можна займати високу державну посаду і не мати зв'язку з оборонним бізнесом. Це культурна і ціннісна проблема, яка впливає на прийняття рішень,

– зазначив він.

Нагадаємо, Михайло Федоров заявив, що не ставив жодних ультиматумів після звільнення з посади міністра оборони. За його словами, він відмовився від кількох запропонованих посад, оскільки хоче працювати лише там, де може реально впливати на результат і реалізовувати своє бачення розвитку оборонної сфери.