Федоров може очолити "Укроборонпром", – джерела

Михайло Федоров після інформації про ймовірну відставку з посади очільника Міноборони може стати керівником "Укроборонпрому". Наразі це рішення перебуває на етапі обговорення.

Про це інформують джерела 24 Каналу серед депутатів.

Що відомо про можливе нове призначення Федорова?

Днями президент Зеленський оголосив про трансформацію в уряді. Зміни не оминули й Міністерство оборони. Хоча нещодавно президент заявляв, що остаточного рішення щодо Федорова ще немає, вже з'явилася інформація, що його може замінити Ігор Клименко.

Натомість Михайло Федоров, який прийшов у Міноборони з Міністерства цифрової трансформації, може стати директором "Укроборонпрому".

Зазначимо також і те, що однією з причин кадрових змін у Міноборони нібито стали розбіжності між Михайлом Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до ведення війни.

Як повідомили поінформовані співрозмовники 24 Каналу, президент висловив невдоволення тим, що Міністерство оборони разом із Федоровим ухвалювало рішення про закупівлі без належного врахування потреб Генерального штабу та військових. Зокрема, це стосувалося придбання артилерійських боєприпасів.

До слова, кадрові зміни очікують й інші міністерства. Загалом, посаду прем'єр-міністра, ймовірно, обійме Сергій Корецький. Серед можливих призначень, за словами нардепки Ольги Василевської-Смаглюк, варто очікувати такі: Всеволод Ченцов – віцепрем'єр з євроінтеграції, Віталій Кім – міністр у справах ветеранів, Денис Маслов – міністр юстиції, Віталій Безгін – міністр громад і територій, Микола Калашник – міністр інфраструктури та відновлення, Іван Виговський – глава МВС, Ігор Клименко – міністр оборони.