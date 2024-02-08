Водночас він додав, що в період з 2019 року, у міністерстві зробили більше, аніж планували до того. Раніше у фахівців було чотири ключові напрямки – послуги, цифрова економіка, цифрові навички та сфера телекомунікацій.

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Чи з'явиться у Дії військовий квиток

Глава Мінцифри роз'яснив ситуацію щодо запровадження військового квитка до документів застосунку.

Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, теоретично, це може бути військовий квиток в Дії. Проте, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо,

– заявив Федоров.

Він також зазначив, що це питання поки що опрацьовується. За його словами, буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямку.

Зокрема, Федоров зауважив, що станом на зараз міністерство спільно з Міністерством оборони України працює над запровадженням військового квитка.

Він буде не в Дії. У Дії також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони,

– додав міністр.

Що найближчим часом може з'явитися в Дії: коротко