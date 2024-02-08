В то же время он добавил, что в период с 2019 года, в министерстве сделали больше, чем планировали до того. Ранее у специалистов было четыре ключевых направления – услуги, цифровая экономика, цифровые навыки и сфера телекоммуникаций.

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Появится ли в Дии военный билет

Глава Минцифры разъяснил ситуацию о введении военного билета в документы приложения.

Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, теоретически, это может быть военный билет в Дии. Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно,

– заявил Федоров.

Он также отметил, что этот вопрос пока прорабатывается. По его словам, будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении.

В частности, Федоров заметил, что по состоянию на сейчас министерство совместно с Министерством обороны Украины работает над введением военного билета.

Он будет не в Дии. В Дии также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны,

– добавил министр.

Что в ближайшее время может появиться в Дии: кратко