В то же время он добавил, что в период с 2019 года, в министерстве сделали больше, чем планировали до того. Ранее у специалистов было четыре ключевых направления – услуги, цифровая экономика, цифровые навыки и сфера телекоммуникаций.
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Появится ли в Дии военный билет
Глава Минцифры разъяснил ситуацию о введении военного билета в документы приложения.
Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, теоретически, это может быть военный билет в Дии. Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно,
– заявил Федоров.
Он также отметил, что этот вопрос пока прорабатывается. По его словам, будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении.
В частности, Федоров заметил, что по состоянию на сейчас министерство совместно с Министерством обороны Украины работает над введением военного билета.
Он будет не в Дии. В Дии также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны,
– добавил министр.
Что в ближайшее время может появиться в Дии: кратко
- Михаил Федоров также отреагировал на информацию относительно вручения повесток с помощью приложения Дия. Известно, что в Едином портале государственных услуг Дия пока не планируют подобных инициатив.
- В то же время Федоров заявил, что в феврале 2023 планируют открыть код. По его словам, это очень важный шаг с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности. Это будет означать, что разработчики со всего мира смогут посмотреть как работает приложение.
- В частности, как отметил Федоров, ближайшее время в приложении планируют запустить возможность регистрации брака онлайн. Можно будет просто жениться в Дии по видео, там будет много интересных элементов. По его словам, это позволит нашим военным жениться по сути на дистанции.
- Кроме того, планируется запустить кабинет пациента. По словам Федорова, таким образом люди смогут быстро получать информацию, когда записываются к врачу и собственно во время визита. Говорится о рецептах и другие необходимые данные.