Федоров вважає, що відставка Кабміну була лише "ширмою" для його усунення з Міноборони

У середині червня уряд Юлії Свириденко відправили у відставку. Володимир Зеленський пояснив зміни в Кабміні потребою перезавантаження. Однак Михайло Федоров вважає, що причина була іншою.

В інтерв'ю "Українській правді" ексміністр оборони припустив, що відставка Кабміну була лише прикриттям для його звільнення.

Навіщо Зеленський "перезавантажив" Кабмін?

Федоров висловив жаль, що разом із ним свої посади втратили кілька сильних управлінців, зокрема Юлія Свириденко.

За словами експосадовця, він сім років працював у команді президента, брав участь у реалізації багатьох проєктів і реформ.

Федоров каже, що посада міністра оборони є президентською квотою, тому якби його попросили написати заяву та пояснили причини, він би погодився.

Він додав, що ніколи не тримався за посаду і не прагнув стати міністром, адже вважає себе насамперед менеджером, для якого найважливіше – досягати результату.

Колишній міністр розповів, що дізнався про своє звільнення за півгодини чи годину до засідання фракції. Володимир Зеленський повідомив йому, що на посаду міністра оборони запропонує Ігоря Клименка.

Причиною звільнення Федорова президент назвав його конфлікт з Генштабом. Втім, сам ексчиновник вважає, що справжня причина інша.

За його словами, після початку реформ у Міноборони, зокрема у сфері закупівель, на нього та його команду почався тиск, оскільки зміни зачепили інтереси багатьох людей.

Федоров стверджує, що проти нього розгорнули інформаційну кампанію, щодо його соратників відкривали кримінальні провадження. На думку колишнього посадовця, саме цей тиск зрештою призвів до зміни уряду та його звільнення.