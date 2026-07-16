Мені потрібна ця посада, щоб перемогти, – очільник Міноборони про протести проти його відставки

Михайло Федоров прокоментував суспільний резонанс навколо звільнення його з посади міністра оборони України. Рішення про перебування на посаді залежить, зокрема, від розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Про це очільник Міноборони заявив на пресконференції 16 липня.

Як реагує Федоров?

Федоров заявив, що мітингувальники, які сьогодні вийшли на вулиці, роблять це не через підтримку конкретної людини. На його думку, українці прагнуть зберегти цінності та не допустити зламу позитивних змін, яких вдалося досягти на полі бою та в небі.

Міністр оборони – це квота президента. Ми сьогодні бачимо, що вийшов український народ. Український народ – не за конкретного міністра Федорова, народ вийшов за себе. Чому надії, які з'явилися, відбулося перехоплення ініціативи на полі бою і в небі, чому зараз ця траєкторія ламається, і ми з неї звертаємо. Є такий ризик. Народ вийшов за це,

– заявив урядовець.

Федоров повідомив, що він уже мав телефонну розмову з президентом Зеленським, і вони планують детально обговорити це питання. Проте міністр наголосив, що ключовим завданням є не кадрові перестановки, а розв'язання системних проблем. "Буду я далі, не буду. Зараз мова не про мене. Ми повинні з президентом точно це питання ще раз поговорити", – додав Федоров.

Мені не потрібна посада міністра оборони, щоб бути міністром. Мені потрібна ця посада, щоб перемогти,

– прокоментував Федоров свю відмову від пропозиції Зеленського залишитися в команді на посаді радника.

Нагадаємо, Михайло Федоров казав, що його звільнення стало наслідком ультиматуму Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, команда Міноборони зіткнулася із блокуванням майже усіх ініціатив.