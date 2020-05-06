Фемінізму у гуцулок нема, бо ніхто їх припнути не годен: архівні фото

Людей, які живуть у Карпатах, називають гуцулами. І якщо в сучасній Україні важко помітити з якого регіону людина, то ще сотню років тому було легко визначити, звідки саме людина за її звичками та темпераментом.

Архівні фотографії опублікував у своєму фейсбуці продюсер і вокаліст групи "Перкалаба" Олег ("Мох") Гнатів. Назва групи, до речі, походить від назви віддаленого гуцульського хутора в Карпатах.

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"Запам’ятайте – не Карпати а Горррби, не банош а банУш, трембіта грає тільки під час гірких чи тривожних моментів, а фемінізму у гуцулок нема, бо ніхто їх припнути не годен крім гуцула. Запеклість, навіженість, воля і свобода – слова, які характеризують цих людей",

– прокоментував музикант фотографії.



Гуцул у традиційному вбранні / Фото: Facebook



Трембіта грає тільки під час тривожниї моментів /Фото: Facebook