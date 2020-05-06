Феминизма у гуцулок нет, потому что никто их припнуть не годен: архивные фото

Людей, живущих в Карпатах, называют гуцулами. И если в современной Украине трудно заметить из какого региона человек, то еще сотню лет назад было легко определить, откуда именно человек с его привычками и темпераментом.

Архивные фотографии опубликовал в своем фейсбуке продюсер и вокалист группы "Перкалаба" Олег ("Мох") Гнатив. Название группы, кстати, происходит от названия удаленного гуцульского хутора в Карпатах.

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Запомните – не Карпаты а Горррбы, не банош а банУш, трембита играет только во время горьких или тревожных моментов, а феминизма у гуцулок нет, потому что никто их привязать не годен кроме гуцула. Ожесточенность, сумасбродство, воля и свобода – слова, которые характеризуют этих людей,

– прокомментировал музыкант фотографии.



Гуцул в традиционном наряде / Фото: Facebook

Трембита играет только во время тревожных моментов / Фото: Facebook