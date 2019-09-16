Фермер з Рівного виростив рекордні гарбузи до 40 кілограмів: у чому секрет
Рекордні гарбузи вагою у майже півцентнера виростив фермер у Рівному. На городі Миколи Сидорука виросло з десяток таких гігантів. Вага кожного від 20 до 40 кілограмів.
Це вже не перший рекордний врожай чоловіка. У чому ж його секрет – дізнавались журналісти 24 каналу.
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Микола Сидорук каже, що підняти одного такого велетня самотужки – не сила. Тож допомагає йому несити гарбузи сусід. Адже два найбільших важать по 40 кілограмів, інші – трохи більше 30-ти.
Микола Сидорук / Скріншот з відео 24 каналу
У чому секрет? Основні секрети росту великих гарбузів – правильний полив. А ще чоловік знає, як їх правильно зберігати. Так, грушки, каже Микола Сидорук, потрібно зберігати у сухому місці, а не в підвалі, де багато вологи.
Цьогоріч господар пишається і кабачками-велетнями – по 65 сантиметрів, має таких два. Городину родина Сидоруків вирощує для власних потреб. Частину – роздають, дещо – продають. Що робитимуть із гарбузами-велетнями, вже знають – роздадуть.
Гарбузи важать до 40-ка кілограмів / Скріншот з відео 24 каналу
Наступного року родина знову чекає на рекорд.
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