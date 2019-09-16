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      Фермер з Рівного виростив рекордні гарбузи до 40 кілограмів: у чому секрет

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      Рекордні гарбузи вагою у майже півцентнера виростив фермер у Рівному. На городі Миколи Сидорука виросло з десяток таких гігантів. Вага кожного від 20 до 40 кілограмів.

      Це вже не перший рекордний врожай чоловіка. У чому ж його секрет – дізнавались журналісти 24 каналу.

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      Микола Сидорук каже, що підняти одного такого велетня самотужки – не сила. Тож допомагає йому несити гарбузи сусід. Адже два найбільших важать по 40 кілограмів, інші – трохи більше 30-ти.

      Микола Сидорук
      Микола Сидорук / Скріншот з відео 24 каналу

      У чому секрет? Основні секрети росту великих гарбузів – правильний полив. А ще чоловік знає, як їх правильно зберігати. Так, грушки, каже Микола Сидорук, потрібно зберігати у сухому місці, а не в підвалі, де багато вологи.

      Цьогоріч господар пишається і кабачками-велетнями – по 65 сантиметрів, має таких два. Городину родина Сидоруків вирощує для власних потреб. Частину – роздають, дещо – продають. Що робитимуть із гарбузами-велетнями, вже знають – роздадуть.

      Гарбузи важать до 40-ка кілограмів
      Гарбузи важать до 40-ка кілограмів / Скріншот з відео 24 каналу

      Наступного року родина знову чекає на рекорд.

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      15 вересня
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      Теги: Новини України Рівне
      Джерело: 24 канал
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