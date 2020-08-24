Політолог Володимир Фесенко вважає, в Україні головна проблема не в тому, що влада обирає неправильний політичний курс. Як правило, це – ліберальні реформи, які занадто помірковані. Успішному розвитку країни заважають корупція, жадібність еліт, непослідовність у здійсненні реформ.

Таку думку політолог висловив в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

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За його словами, з образом країни в нашій державі проблем немає. Адже кожен президент, політична сила висувають свій успішний образ країни. Однак проблеми виникають на практиці.

Володимир Фесенко відзначив, що найкращі економічні темпи розвитку України були саме 20 років тому – у 2002 – 2003 роки.

А потім змінилась і зовнішня кон'юнктура. І в соціально-економічній політиці є певні шарахання,

– додав він.

Політолог зауважив, що єдина проблема, щодо якої немає єдності в країні, це як Україна має вирішувати конфлікт на сході.

Частина громадян проти будь-яких компромісів і домовленостей;

Інша частина – навпаки за те, щоб на будь-яких умовах, навіть на проросійських, домовитись.

Втім переважна частина підтримує компромісний шлях розв'язання цього конфлікту.

Чи змінився проєвропейський курс України

Володимир Фесенко розповів, що курс на європейський вибір України був визначений ще Леонідом Кучмою. Саме 20 років тому, після його другої перемоги на президентських виборах. Однак країна справді почала так наполегливо займатися політикою європейської інтеграції вже після перемоги Віктора Ющенка

Відтак поворот на Захід відбувся саме при ньому.

"Янукович спочатку зберігав цей вибір, але потім був загнаний у глухий кут Путіним, і відбулися трагічні події 2013 – 2014 років. Тому останні 6 років принципових змін не відбувалося", – пояснив він.

Коментар політолога Володимира Фесенка: відео