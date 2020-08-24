З нагоди 29 річниці незалежності України Володимир Зеленський виголосив промову на Софіївській площі у Києві. Президент згадав про 29 днів без втрат на Донбасі, а також звернув увагу на те, що українці мають бути більш згуртованими. Політолог Володимир Фесенко вважає, що принципових змін у риториці очільника країни не відбулося, у порівнянні з минулим роком.

Зокрема, головна теза – про необхідність єдності країни – це та сама теза, яка лунала і минулого року. Таку думку політолог озвучив в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

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Володимир Фесенко зазначив, що тональність виступу президента стала більш стриманою та поміркованою. Але ідеологія Зеленського – поміркованого центризму, закликів до єдності – залишилась незмінною.

Також політолог зауважив, що не відбулося і принципових змін у політиці – ні в зовнішній, ні у внутрішній. Вона змінилась, швидше, стилістично і тактично.

Але зовнішній курс залишився проєвропейським, прозахідним. І курс на компромісне розв'язання конфлікту на сході – теж залишився незмінним,

– пояснив він.

Політолог додав, що тактика щодо вирішення конфлікту на сході змінилась досить суттєво. Під час його промови одна з головних тез, яка лунала, – це про перемиря, як шлях до встановлення миру на Донбасі.

"Це, можливо, нова теза, якої раніше не було", – відзначив Володимир Фесенко.

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