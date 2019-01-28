Фейк від "ДНР": завербовані жінки виманюють бойовиків на підконтрольні Україні території

Чергова невдала пропаганда. Бойовики “ДНР” так званого батальйону “Спарта” розповсюджують інформацію про те, що їх бійців з тимчасово окупованої території виманюють треновані жінки-агенти.

Брошури з таким змістом окупанти розміщують на своїх позиціях – зокрема, на позиціях на території окупованого Донецького аеропорту.

За даними окупантів, завербовані українськими спецслужбами жінки нібито знайомляться з бойовиками у соцмережах, а потім (з "використанням психотропних речовин") виманюють їх на підконтрольну Україні територію.

У брошурі наводиться приклад "моторошної історії" бойовика на ім'я Ігор Солод, затриманого поблизу Зайцевого. У березні 2018 року бійці 24 ОМБр й справді затримали 42-річного диверсанта "ДНР" з вищевказаним ім'ям. Відео допиту бойовика показали національні телеканали, окупант мав при собі документи. За словами Солода, він служив у рядах "ДНР" гранатометником з 2015 року. У полон здався після того, як заблукав і закінчилися набої.



Затриманий бойовик Ігор Солод

Бійця 24-ої бригади, який затримав Солода, звуть Коля. За сміливий вчинок (диверсант був затриманий без жодного пострілу) він був удостоєний державної нагороди.

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