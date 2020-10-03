Фейкові мінування в Україні: скільки справ відкрили у 2020 році
В Україні в період січень-серпень 2020 року правоохоронці відкрили 636 проваджень через фейкові мінування. 126 особам повідомили про підозру.
До суду направили 99 проваджень, зокрема 87 – з обвинувальним актом. Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на дані Офісу генпрокурора.
До слова У Вараші зламали сайт міськради: там писали про викид радіації та режим НС
Водночас правоохоронці закрили 44 провадження.
До слова, 2 жовтня у Запоріжжі пацієнт психлікарні зателефонував до поліції та повідомив, що замінував усі електростанції на території України. Водночас він вимагав передати йому один мільярд доларів за вказаною ним адресою.
Що загрожує "мінувальникам"
- Згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, порушникам загрожує позбавлення волі на строк від 2-х до 6 років.
- Якщо були спричинені тяжкі наслідки – термін покарання становить від 4-х до 8 років тюрми.