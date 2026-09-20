Голоси домалюють: партизани "Атеш" дізналися, скільки набере "Єдина Росія" на виборах

У Росії на оборонних заводах і в бюджетних установах працівників масово змушують голосувати за партію "Єдина Росія" під загрозою звільнення. Масштабний примус має забезпечити кремлівському режиму близько 70% голосів для виправдання наступних хвиль мобілізації.

Про це повідомляє рух АТЕШ.

Що відомо про плани Росії сфальсифікувати результати виборів?

Партизани з Поволжя та Уралу зафіксували системний тиск на працівників державних підприємств та оборонних заводів. Співробітників зобов'язують фізично з'являтися на дільниці та надавати звіт з фотографією позначки в бюлетені за владну партію.

Іншу частину бюджетників під загрозою звільнення або позбавлення премій змушують реєструватися в системі дистанційного електронного голосування. Оформлення голосів відбувається безпосередньо на робочих місцях із власних пристроїв під прямим наглядом керівництва.

Схема фальсифікацій та мета Кремля

Масштабна маніпуляція покликана розв'язати одразу кілька завдань кремлівського режиму, серед яких створення ілюзії високої явки та легітивності процесу. Також це має гарантувати аномально високі показники для партії влади та надати фальшиву звітність про тотальну підтримку.

Заздалегідь підготовлені цифри на рівні 70% потрібні російській владі для подальшого виправдання політики продовження війни проти України. У майбутньому ці показники використовуватимуть для обґрунтування наступних хвиль мобілізації.

Зазначимо, що взяти участь у голосуванні можуть також громадяни Росії, які перебувають за кордоном. Це обурило кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. В ефірі власного шоу він розкритикував можливість голосування для росіян, які виїхали за межі країни.

Зокрема, Соловйов звернув увагу на тих, хто голосуватиме у російських посольствах, серед яких, за його словами, є громадяни, оголошені в Росії в розшук. Пропагандист заявив, що посольства нібито є "територією Росії", а тому людей із розшуку, які прийдуть туди голосувати, начебто слід затримувати.