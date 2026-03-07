Замість відпусток риють окопи під Бахмутом: вороже командування заповнює брак особового складу

Російських військових офіційно нібито відправляють у відпустку, однак фактично їх змушують облаштовувати оборонні позиції під Бахмутом. Подібну практику зафіксували у 24-му мотострілецькому полку.

Повідомляють агенти партизанського руху "Атеш".

Дивіться також Росіяни перекидають катери 102-го загону спецназу до Південної бухти Севастополя, – "Атеш"

Що відомо про фіктивні відпустки?

З 2025 року у російській армії набула популярності практика виряджання російських військових під Бахмут для облаштування оборонних позицій замість офіційної відпустки.

Агенти "Атеш", зауважили що за один рік було зафіксовано понад 90 подібних випадків, втім таке трапляється і дотепер.

За 2025 рік у 24-му мотострілецькому полку понад 90 військовослужбовців було офіційно оформлено у відпустку, проте замість відпочинку їх направляли до району Бахмута, де вони залучалися до обладнання та поглиблення оборонних позицій,

– додали партизани.

Формально солдати перебували у відпустці, але фактично – рили окопи під Бахмутом.

Такі рішення ворожого керівництва пов'язують із гострою недостачею особового складу у частині, через попередні значні втрати.

Джерела "Атеш" повідомили, що під час однієї з таких "фіктивних" відпусток, солдат підірвався на міні й отримав тяжке поранення. Після цього командування частини сфальсифікувало документи, оформивши травму як бойове поранення.

У разі невиконання наказу командування чи поширення інформації про схему із "відпустками", солдатам прямо погрожують виряджанням до штурмових підрозділів.

Росія кидає медиків у штурми: що відомо?