Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і його уряд працюють вже 100 днів – з 4 березня 2020 року. З цієї нагоди у Кабінеті міністрів навіть підготували спеціальний фільм, в якому глава уряду розповів про перші досягнення.

Фільм про 100 днів роботи свого уряду Денис Шмигаль опублікував у власному фейсбуці.

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Боротьба з коронавірусом

На пост прем'єр-міністра Дениса Шмигаля призначили у той час, коли в Європі саме поширювалася пандемія коронавірусу. Втім він сам запевняє, що у перші дні роботи – 4-5 березня – інформація про коронавірус сприймалася "доволі легко".

Вже числа 8-9 ми, розмовляючи з президентом, розуміли, що нас ця біда не омине. Єдиний правильний варіант – це рухатися в бік карантинних обмежень,

– заявив глава уряду.

Міністр Кабміну Олег Немчінов також підкреслив, що новий уряд пропрацював без карантину всього 6 днів. Тому, мовляв, важко оцінювати роботу, адже вона була спрямована передовсім на боротьбу з інфекцією.

Резюмуючи, Денис Шмигаль запевнив, що у нього не було жодних сумнівів під час, наприклад, закриття метро чи після критики за дії уряду. Він переконаний, що все було зроблено вчасно й правильно.

"Ще раз наголошую, це буде зрозуміло через певний час. Зокрема, це стане зрозуміло по тому, чи суспільство правильно ставитиметься до пом'якшення карантину", – переконує прем'єр.

Фільм про 100 днів роботи уряду: дивіться відео

В Україні могли ввести надзвичайний стан

Міністр Кабміну Олег Немчінов зізнався, що багато представників місцевої влади вимагали від уряду ввести не режим надзвичайного стану, а саме надзвичайний стан.

Були й панічні настрої, але й була злагоджена робота. У ситуативній кімнаті засідання комісії з надзвичайної ситуації відбуваються щодня. Були моменти, коли ми збиралися й по декілька разів на день,

– підкреслив Немчінов.

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Звільнення Ємця й Уманського і падіння економіки

Денис Шмигаль переконаний, що несвоєчасне звільнення або занадто м'яке ставлення до своїх підлеглих може становити загрозу для людей. Одночасне звільнення глав МОЗ Іллі Ємця й Мінфіну Ігоря Уманського він пояснює тим, що під час запровадження карантину уряд зважав і на його вплив на економічну ситуацію в країні.

"Насправді ми не закривали цілу економіку. Ми лише зупинили 6 галузей. Втім це галузі, де величезна кількість робочих місць. Особливо це малий і середній бізнес, фізичні особи-підприємці", – розповідає прем'єр.

Відтак, підкреслив він, це спричинило хвилю безробіття. Втратили можливість заробляти й ті люди, які не були офіційно працевлаштовані.

Це сотні тисяч, а, можливо, і мільйони людей. Саме це й стало каталізатором, щоб починати думати про соціальну складову,

– заявив Денис Шмигаль.

Зміни до державного бюджету

Міністр фінансів України Сергій Марченко запевняє, що внесення змін до державного бюджету на 2020 рік дозволило виконати усі необхідні видатки. Зокрема, підвищення й індексацію пенсій.

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"Крім того, ми змогли забезпечити фінансування покриття дефіциту бюджету. Джерела покриття дефіциту є. Це позики МВФ, Європейської комісії і Світового банку", – пояснив міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що це не є перемогою чи підставою обіцяти економічне зростання на рівні 40%. Втім це дозволить спокійно пройти кризовий період.

У травні ми повністю виконали бюджет щодо його наповнення. Це перший місяць від початку року, коли ми повністю виконали бюджет,

– зазначив прем'єр-міністр.

Адаптивний карантин

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що за час жорсткого карантину уряд зміг взяти під повний контроль систему охорони здоров'я. Лікарні забезпечили засобами захисту й ліками, медикам підвищили зарплати, а також збільшили кількість тестувань.

Все це дозволило перейти до адаптивного карантину. Такий варіант боротьби з хворобою, як стверджує Денис Шмигаль, є саме українським ноу-хау.

"Ми будемо таким чином рухатися. Це саме те, що дає нам змогу втримувати таким чином ситуацію, адже ми локалізуємо спалахи інфекції там, де вона виникає", – пояснив очільник уряду.

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Співпраця з європейцями щодо українських заробітчан

Прем'єр-міністр переконаний, що під час пандемії коронавірусу й світової кризи і зацікавленості Європи в робочих руках, Україна вперше отримала можливість "підняти статус українця".

Звичайно, ми цю можливість не збиралися упускати. Тому ми виставили вимоги й умови до тих компаній, що запрошують українців на роботу. Це було офіційне працевлаштування, офіційна зарплата, медичне страхування і оплачений шлях додому по завершенню контракту,

– перерахував Денис Шмигаль.

На його думку, це є звичайними умовами, які б хотів мати кожен громадянин, виїжджаючи в іншу державу на роботу. Глава уряду впевнений, що це єдина правильна позиція.

Приклад для наслідування для українського прем'єра

Денис Шмигаль як приклад для наслідування відзначив німецьку канцлерку Ангелу Меркель. Мовляв, вона своїм прикладом відвертого спілкування з суспільством надихала й інші європейські країни.

Вона надихала інші уряду до відвертості з суспільством,

– підкреслив український прем'єр.



Віртуальна "зустріч" Шмигаля і Мекрель у березні / фото Bundeskanzlerin