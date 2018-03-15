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Фінал футбольної Ліги чемпіонів у Києві: оприлюднено вартість квитків

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Фінал ЛС-2017 у Києві: стало відомо, скільки коштуватимуть квитки
Фінал ЛС-2017 у Києві: стало відомо, скільки коштуватимуть квитки / Соцмережі

На фінальну гру найпрестижнішого футбольного турніру планети, яка відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський" у Києві, шанувальникам футболу доведеться викласти щонайменше 70 євро – саме стільки коштує місце за воротами на нижньому та верхньому рівнях, а ціна місць за воротами на середньому рівні вже становитиме 160 євро.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті УЄФА.

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Зауважимо, що всі квитки розділено на чотири цінові категорії: 70, 160, 320 і 450 євро.

Так, найдорожчими є тікети у центральні сектори та трохи менше обійдуться перепустки на ті місця, що розташовуються по кутах. Найменше ж витратять ті фанати, які придбають квитки за воротами.

Крім того, окремо продаються білети для людей з інвалідністю: їхня ціна становитиме 70 євро та так званий молодіжний пакет (дорослий + дитина) – 140 євро.

Фінал, Ліга чемпіонів, квитки, ціни, футбол, Олімпійський, Київ
Вартість квитків на фінал ЛЧ-2017

Додамо, що вільно тікети у касах наразі купити неможливо, оскільки щасливчики визначатимуться за результатами спеціальної лотереї. Реєстрація на неї стартувала 15 березня та триватиме рівно тиждень.

Варість квитків на попередні фінали Ліги чемпіонів:

Мілан-2016:

Категорія 4: 70 євро

Категорія 3: 160 євро

Категорія 2: 320 євро

Категорія 1: 440 євро

Кардіфф-2017:

Категорія 4: 65 євро

Категорія 3: 155 євро

Категорія 2: 305 євро

Категорія 1: 430 євро

Теги: Новини України Новини спорту Новини Києва Гроші УЄФА
Джерело: 24 Канал
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