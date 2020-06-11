Bitcoin так і не перетнув позначки в 10 тисяч доларів і пішов на спад. Проте йому прогнозують стрімкий ріст через кризу у світі.

Що відбувається на ринку криптовалют

Ринок криптовалют знову забарвився в червоний після короткого зростання у середу. Bitcoin майже перетнув позначку в 10 тисяч доларів, досягнувши 9 977 щодо долара. Станом на 11 червня BTC/USD торгують на рівні 9 815 доларів. Про це пише FXStreet.

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Ethereum, друга за обсягом капіталізації криптовалюта, продовжує повторювати рух Bitcoin. Коли Bitcoin зріз до 10 тисяч, Ethereum стрибнув, щоб досягти 250 доларів. ETH/USD також змінила тенденцію до зниження, коли не змогла пробитись через цю межу. Наразі Ethereum торгується на рівні 246 доларів. Обидві криптовалюти за день втратили близько 0,7%

Ripple теж йде на падіння. Ріст XRP/USD залишився обмеженим на рівні 0,2050 доларів. Цифровий актив зараз під тиском збільшених обсягів його продажу, а також підвищеною волатильністю.

Bitcoin і криза

"Біткойн народився в умовах глобальної фінансової кризи", – заявив генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус

Генеральний директор Ripple вважає, що тривалі економічні потрясіння у світі створюють сприятливі умови для Bitcoin та інших криптовалют для стрімкого росту. Нещодавно Гарлінгхаус заявив, що пакет стимулів у США, який досяг 3 трильйонів доларів, врешті-решт вплине на долар. Він вважає, що "на деяких ринках, що розвиваються" валютні курси вже почали змінюватися. Так само, як золото зросло через фінансову кризу в 2008 році, Bitcoin та всі криптовалюти отримають користь від поточної економічної кризи.

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Золото завжди було надійним активом. На початку 2008 воно впало, але потім ми побачили, як стрімко воно зросло. Я думаю, що ми побачимо схожу траєкторію і щодо ринку криптовалют,

– вважає гендиректор Ripple Бред Гарлінгхаус.