В часи кризи криптовалюта біткойн стає надійнішим активом за акції. Проблеми у відносинах між США та Китаєм, які є негативними для світової економіки, лише підвищують вартість біткойну.

Наразі біткойн коштує 9 457 долар, перед тим перетнувши межу в 10 тисяч доларів. Проте за прогнозами криптовалюта може досягти 100 тисяч доларів вже цього року. Про це пише Cointelegraph.

Як відносини США та Китаю впливають на біткойн

Між США та Китаєм знову напружені відносини. Це погана новина для світової економіки, яка зараз переживає одну з найбільших криз з часів Великої депресії. Якщо США чи Китай не продовжать виконувати умови торговельної угоди, це лиш погіршить економічну ситуацію у світі. Це також, ймовірно, призведе до здешевлення акцій на ринках.

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Якщо невизначеність у відносинах між США та Китаєм буде продовжуватися, то інвестори, ймовірно переключаться на більш надійні активи, такі як золото чи біткойн.

Що буде з криптовалютою у червні

Якщо звернутися до історії, то червень завжди був сприятливим місяцем для цієї криптовалюти. Між 2014 та 2019 роками єдиний рік, коли біткойн зазнав падіння у червні був 2018.

Прогнози щодо біткойну

Біткойн до кінця 2020

За моделлю прогнозування "stock-to-flow", криптовалюта біткойн буде коштувати 100 тисяч доларів до кінця 2020 року.

Що таке модель "stock-to-flow"Відповідно до цієї моделі, динаміка ціни активу визначається коефіцієнтом S2F, який розраховується шляхом ділення поточної сумарної емісії активу на його середню річну емісію. Величина цього коефіцієнта вказує на дефіцит активу і складність його виробництва.



Іншими словами, актив, в нашому випадку, біткойн, стає важче майнити і його цінність зростає через його дефіцит.

Купувати чи продавати біткойн

Біткойн зараз продовжує зростати. Наразі він "застряг" у симетричному трикутнику, який, як правило, продовжується зростанням. Проте іноді буває зворотна тенденція. Аналітики радять дочекатися виходу біткойну з цього трикутника, перш ніж торгувати.

Якщо ціна впаде до 20-денної середньої ціни (9 261 долар), то це буде сигналом до того, що криптовалюта впаде і навіть може піти на можливий знижувальний тренд із ціллю 6 752 долари.

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Натомість, якщо біткойн вийде із цього трикутника (дивіться на графіку), набравши в ціні, то, ймовірно, вартість спочатку збільшиться до 10 500, а згодом – до 11 828 доларів. В такому разі біткойн вийде на стійкий тренд зростання. Цей варіант аналітики називають більш імовірним.



BTC/USD / Tradingview