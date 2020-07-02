Економічна наслідки коронавірусу стали відчутними для 69% українців. Хтось почав економити на харчах, ще хтось зіштовхнувся з втратою роботи.

Із якими фінансовими проблемами через пандемію коронавірусу зіштовхнулися жителі України – розповідає 24 Канал із покликанням на опитування, проведене на замовлення Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

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Як COVID-19 вплинув на матеріальне становище українців

Згідно з опитуванням, майже третина респондентів втратили роботу, більше половини змушені були користуватися грошима із заощаджень та економити на продуктах харчування.

Найбільше економічні наслідки коронавірусу на собі відчули такі категорії населення:

мешканці сіл та невеликих міст;

працівники промислової галузі;

домогосподарства з дуже низьким рівнем добробуту;

родини, у яких є безробітні.

Які проблеми виникали в українців під час карантину

Як відомо, з введенням карантину навчання в закладах освіти стало дистанційним, низка компаній теж перевели своїх працівників на віддалений режим роботи. Тому за таких умов головною необхідністю для повноцінного навчання і роботи всіх членів родини став саме доступ до комп’ютера та інтернету.

Опитування ЮНІСЕФ говорить, що 16% українців відчували нестачу гаджетів під час перебування вдома на карантині.

під час перебування вдома на карантині. 73% під час карантину щодня користувалися інтернетом.

Найменше забезпечені гаджетами мешканці сіл та селищ міського типу, а послугами інтернету найменше користувались на заході України.

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Як і кому має допомагати держава під час кризи? На думку українців, під час економічної кризи держава, передусім, має допомагати матеріально людям з інвалідністю, пенсіонерам та сім’ям з дітьми до 6 років. Українці вважатимуть, що життя після карантину налагоджується, якщо побачать підвищення прожиткового мінімуму, зарплат і пенсій.

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