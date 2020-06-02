Мирні акції протесту у США внаслідок вбивства афроамериканця Джорджа Флойда поліцейським, перетворилися в масові заворушення та грабежі. Президент Дональд Трамп погрожує губернаторам штатів введенням воєнного стану. Водночас, Німеччина планує ухвалити ще один антикризовий пакет.

Що потрібно знати про основні соціально-політичні події 2 червня 2020 року та як вони впливають на фінансові ринки – читайте в огляді Фінанси24 на основі відомостей Investing.com.

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Усе більше міст США страждають від насильства через протести

Сполучені Штати пережили черговий день протестів, спричинених вбивством афроамериканця Джорджа Флойда офіцером поліції у Міннеаполісі. Розтин тіла жертви дій поліції показав, що Флойд помер від асфіксії (нестачі кисню), тому загибель 46-річного чоловіка назвали вбивством, хоча і пропонувалися різні версії.

Мирні протести у США переросли у спалахи мародерства з боку самих протестувальників та насильством проти ЗМІ з боку правоохоронних органів. Президент США Дональд Трамп під час телефонних розмов з губернаторами різних штатів погрожував направити нацгвардію туди, якщо влада міст не зможе самостійно врегулювати ситуацію.

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо заявив, що в Нью-Йорку продовжать комендантську годину до неділі, 7 червня, після ночі насильства і грабежів на нижньому Манхеттені.

Протести у США загрожують швидкому відновленню американської економіки, яка значно постраждала від кризи через пандемію коронавірусу. Раніше аналітики стверджували, що економіка США демонструє ознаки відновлення.

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Китай призупинив купівлю товарів сільськогосподарського призначення

Уряд Китаю наказав великим державним сільськогосподарським підприємствам призупинити закупівлю деяких фермерських товарів у США, з-поміж яких навіть соя. Таке рішення порушує попередні обіцянки Пекіна збільшити обсяги закупівель американської сільськогосподарського продукції в рамках першої фази торгової угоди, ухваленої у січні цього року.



Торговельний конфлікт між США і Китаєм / Фото Flickr

Зокрема, таким державним торговцям, як Cofco і Sinograin було наказано призупинити закупівлі фермерських товарів у США та припинити імпорт американської бавовни й кукурудзи. Окрім того, влада Китаю наклала вето й на закупівлю свинини.

Такий крок КНР може погіршити відносити між Пекіном і Вашингтоном після введення в дію нового закону про нацбезпеку, який, за словами політичної верхівки США, порушує автономію Гонконгу.

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Ринки акцій зростають

Американський фондовий ринок відзначився ростом основних біржових показників, попри протести у США. Інвестори зосереджені більше на пом’якшенні карантину та повернення бізнесу до їхнього стандартного графіку роботи.

Як змінилися основні фондові показники американського ринку станом на 2 червня:

промисловий індекс Доу-Джонса піднявся на 178 пунктів (0,7%);

піднявся на 178 пунктів (0,7%); індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 збільшився на 0,6%;

збільшився на 0,6%; Nasdaq зріс на 0,6%.

Увага учасників ринків буде прикута до компанії Apple, яка знизила ціну на iPhone у Китаї, намагаючись відновити попит на свою продукція та, відповідно, ріст продажів. Як відомо, пандемія коронавірусу негативно позначилася на продажу техніки Apple у Китаї.



Ринки акцій зростають / Фото Pixabay

Німеччина повідомила про новий антикризовий пакет

Німецький фондовий ринок досяг тримісячного максимуму, потягнувши за собою інші європейські ринки, на тлі повідомлень про те, що уряд обговорює ухвалення ще одного пакету стимулюючих заходів для порятунку економіки від "коронакризи".

За інформацією місцевих ЗМІ, Німеччина хоче виділити від 80 до 100 мільярдів євро (89 і 111 мільярдів доларів) в рамках антикризового пакету. Значна частина цих коштів буде спрямована саме на підтримку автомобільної індустрії.

Тим часом, країни Європейського Союзу та Велика Британія розпочинають останній раунд переговорів щодо подальших торговельних відносин після закінчення перехідного етапу після Brexit.

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Ціни на нафту піднялися

Ціни на нафту почали зростати у вівторок, 2 червня, після кількаденного падіння напередодні. Інвестори сподіваються, що ОПЕК та Росії вдасться домовитися про зниження обсягів видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів на день ще на кілька місяців. Зустріч ОПЕК+ запланована на четвер, 4 червня.

Отож, ф’ючерси за липень на нафту WTI зросли на 2,6% – до 36,40 долара за барель, а серпневі контракти на Brent досягли 39,42 доларів за барель.