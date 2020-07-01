По мнению криптовалютного аналитика Бенджамина Блантса, из всех цифровых валют на рынке будет доминировать биткоин. Хотя эксперт не исключает того, что в краткосрочной перспективе альткоины проявят себя лучше, чем BTC.

На своей странице в Twitter эксперт отметил, что после анализа графика доминирование биткоинов с использованием теории Эллиота, он ожидает роста темпов доминирование первой криптовалюты до 86%, пишет Bitcoinist.

btc dominance with a clear breakdown and now retest as we saw in late 2019 indicating alt outperformance.



my hypothesis is btc keeps distributing or even breaks down and money flows from btc into the better performing low-mid cap alts causing a snowball effect. pic.twitter.com/YLP53prCPx — Benjamin Blunts (@SmartContracter) June 30, 2020

В частности, речь идет о долгосрочной перспективе. То есть такой уровень доминирования биткоинов может быть достигнут к концу 2021 года или даже начала 2022 года.

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В то же время, Блантс признал тот факт, что в 2020 году альткоины проявляют себя лучше, чем биткоин. По словам эксперта, такой тренд продолжится и в ближайшее время. По мнению аналитика, до октября этого года уровень доминирования биткоина снизится и достигнет 60%.

Мы видим, что уровень доминирования биткоина снижается, и протестирует значения конца 2019 года,

– утверждает Блантс.

Альткоины поддерживают больше, чем биткоин