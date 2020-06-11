Загальноєвропейський індекс широкого ринку European Stoxx 600 знизився на 2,6% під час останньої сесії торгів, а цінні папери компаній туристичної індустрії опустилися в ціні на 5,3%.

Причиною такого обвалу на фондових ринках у четвер, 11 червня 2020 року, став економічний прогноз Федеральної резервної системи (ФРС) США, повідомляє CNBC.



Як знизилися основні європейські фондові індекси / Фото CNBC

Що відомо про рішення Федрезерву

Фінансовий регулятор залишив незмінними базові процентні ставки і заявив, що не планує підвищувати їх до 2022 року. У ФРС також зазначили, що очікують зниження американської економіки на 6,5% у 2020 році. Однак у 2021 році передбачається зростання на 5%.

Ми не думаємо про підвищення ставок. Ми навіть не думаємо над тим, щоб думати про підвищення ставок. Єдине, що нас хвилює – це підтримка економіки. Однак ми вважаємо, що це займе певний час,

– сказав голова ФРС Джером Павелл.

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Вплив коронавірусу

Пандемія коронавірусу також залишається однією з ключових проблем для світових ринків. Так, Департамент охорони здоров’я округу Ріверсайд штату Каліфорнія повідомив про скасування двох найбільших музичних фестивалів 2020 року, Coachella та Stagecoach, через пандемію COVID-19. Кемерон Кайзер, один зі спеціалістів організації, зазначив, що існують ризики загострення ситуації з коронавірусом восени.

Окрім того, кілька американських штатів, які одними із перших послабили карантин, знову повідомляють про зростання кількості хворих.

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