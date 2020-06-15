У понеділок, 15 червня 2020 року, під час ранкових торгів ф’ючерси на акції на американському ринку подешевшали. Інвестори насторожені ознаками виникнення другої хвилі коронавірусу, коли світова економіка почала відновлюватися.

Три основні фондові індекси США значно опустилися, повідомляє CNBC. Зокрема:

промисловий індекс Доу-Джонса знизився на 873 пункти ;

; індекс широкого ринку S&P 500 і Nasdaq теж відзначилися падінням.

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Падіння фондових показників у понеділок, 15 червня, відбулося після масштабного обвалу біржових індексів у кінці минулого тижня. Це сталося через побоювання інвесторів щодо виникнення другої хвилі коронавірусу.

Так, на минулому тижні індекс Доу-Джонса і S&P 500 втратили 5,5% і 4,7% відповідно. Nasdaq опустився на 2,3%. Таке падіння трьох показників американського ринку стало найбільшим з 20 березня цього року.

Падіння, можливо, буде перервано, оскільки настрої на ринку швидко перетворюються з "ведмежих" на "бичачі". Тепер, коли обмеження скасовуються і економіка запускається, є страх щодо виникнення другої хвилі коронавірусу, що спричинить повторний карантин,

– зазначив Ед Ярдені, президент і головний інвестиційний стратег Yardeni Research.



Динаміка індексу S&P 500 з початку 2020 року / Графік CNBC

Коронавірус у США: останні дані

Низка штатів, які скасували карантин, – Алабама, Каліфорнія, Флорида та Північна Кароліна – почали повідомляти про зростання кількості хворих на коронавірус. Техас і Північна Кароліна взагалі зафіксували рекордну кількість госпіталізацій через COVID-19.

Водночас, губернатор Ендрю Куомо попередив жителів Нью-Йорка, що їм потрібно бути готовими до початку другої хвилі коронавірусу.

За його словами, у неділю, 14 червня, з’явилися дані про те, що надійшло 25 тисяч скарг про порушення правил представниками бізнесу поступового запуску діяльності їхніх закладів. Влада Нью-Йорка застерегла низку барів і ресторанів про позбавлення їх ліцензії, якщо вони й далі не дотримуватимуться правил.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин у четвер, 11 червня, заявив, що повторне зупинення економіки країни для уповільнення темпів поширення COVID-19 поки неможливе, оскільки це "завдасть ще більше шкоди".