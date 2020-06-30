Криптовалюта – один з найприбутковіших активів. Під час кризи в інвесторів з'являється унікальна можливість заробити на криптовалюті ще більше.

Сьогодні торгівля криптовалютою є одним з популярних способів заробітку і все більше трейдерів це розуміють. У матеріалі 24 каналу ми познайомимося з основами криптовалютного трейдингу і розповімо, як почати заробляти на цьому.

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Яка криптовалюта найбільш популярна і навіщо вона потрібна

Найпопулярнішою криптовалютою у всьому світі є Bitcoin. Більшість початківців і досвідчених криптотрейдерів торгують саме цим активом. Останнім часом ціна цього інструменту коливається незначно, перебуваючи між відмітками 9 і 10 тисяч доларів.

Однак варто зазначити, що волатильність цього інструменту досить висока. Так наприкінці червня 2019 року, тобто майже рік тому, ця криптовалюта коштувала близько 12 тисяч доларів. У той же час, в першій декаді березня 2020 року Bitcoin знизився до рівня в 5,3 тисяч доларів. В цілому, Bitcoin зміг непогано вирости, наростивши свої позиції майже вдвічі.

Що прогнозують для Bitcoin

Оптимістичні прогнози по Bitcoin обіцяють йому зростання, аж до 50 тисяч доларів в перспективах кількох найближчих років. А модель stock-to-flow й взагалі прогнозує цю криптовалюту по 100 тисяч доларів.

Які ще криптовалюти варто купляти

Крім Bitcoin, популярними криптовалютами є також Ethereum, Ripple, Tether, а також Bitcoin Cash. Однак Bitcoin значно випереджає інші як за популярністю, так і за обсягом капіталізації.



Популярні криптовалюти у світі / Pixabay

Визнання криптовалюти у світі

Великі перспективи криптовалюти і, перш за все, Bitcoin підтверджує те, що поступово все більше і більше країн офіційно визнають їх. Зокрема в Чехії, Норвегії та Німеччині криптовалюта офіційно дозволена. Багато країн перебувають в процесі введення регулювання цього сегмента. Легалізація криптовалюти підживлює попит на неї, тому що все більше і більше товарів і послуг можна оплатити криптовалютою. Наприклад, за Bitcoin часто вже можна купувати продукти, каву в кафе і ресторанах, розплачуватися за бензин. Поступове зростання довіри до криптовалюти, і зокрема Bitcoin, робить їх цікавим інструментом для інвестицій.

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Як почати заробляти на криптовалюті

Щоб почати торгувати криптовалютою і отримувати від цього прибуток, потрібно освоїти ключові поняття і оволодіти основними принципами роботи на цьому ринку. Для цього варто звернутися до фахівців – таким, як експерти з багаторічним досвідом в Forex Club, яким ми і вирішили поставити найважливіші питання, на які відповів Євген Шакотько, аналітик Київського філіалу Forex Club.



Євген Шакотько аналітик Київського філіалу Forex Club

Які є способи отримання прибутку на ринку криптовалют?

Найпростіший спосіб отримання прибутку – це торгівля криптовалютою або криптотрейдинг. Цей спосіб підходить для тих, хто готовий активно здійснювати операції і проводити багато часу, аналізуючи тренди на крипторинку. Інший варіант – це покупка криптовалюти і її зберігання тривалий час в розрахунку на зростання її вартості. Цей спосіб називається холдинг або на криптовалютному сленгу ходлінг (термін ходл або англійською hodl походить від неправильного написання англійського слова "hold" – зберігати, тримати, зберігати). Цей спосіб підходить більше для тих, хто зацікавлений в пасивному доході.

Також можна займатися майнингом – добування цифрових валют за допомогою обчислювальних потужностей. Крім того, можна інвестувати свої гроші в токени, які емітує компанія, що виходить на ICO (первинне розміщення токенів, аналог IPO на фінансовому ринку).

Які основні поняття потрібно знати, щоб успішно працювати на ринку криптовалюти?

Щоб успішно працювати на ринку криптовалют вам потрібно знати, як правильно вибирати криптовалюту для торгівлі і як здійснювати операції в тому напрямку, який принесе вам прибуток.

При виборі криптовалюти, варто орієнтуватися в першу чергу на популярність цього інструменту. Кращий вибір – це Bitcoin, який є найбільш популярною цифровою валютою. Щоб здійснити операцію в потрібному напрямку треба проаналізувати ринок і спрогнозувати динаміку обраного вами активу.

Що впливає на ціну криптовалюти?

Як і у випадку з традиційними фінансовими активами, можна говорити про безліч факторів, що впливають. На вартість криптовалюти впливають фундаментальні події (в тому числі і такі, як стан світової економіки), новини, технічні фактори (тренд, що склався на ринку, корекції тощо) і багато іншого.

Наприклад нестабільність світової економіки або санкції, накладені на якусь країну, можуть викликати зростання вартості криптовалюти, оскільки ті дозволяють зберегти кошти – на них неможливо накласти санкції. Якщо з'являються новини, наприклад про хакерські атаки на великі біржі, то це може викликати зниження криптовалюти, тому криптотрейдери продаватимуть їх і намагатися конвертувати свої кошти в більш стабільні активи, наприклад просто в долари.

Чи варто інвестувати тільки в одну криптовалюта або не варто "класти яйця в одну корзину"?

Звичайно, краще за все диверсифікувати свій портфель – це правило працює для всіх активів, і криптовалюта – не виняток. Не варто, наприклад, обмежуватися тільки покупкою Bitcoin на всю наявну у вас суму.

Краще сформувати портфель з найбільш популярних криптовалют – Ethereum, XRP, Tether, Litecoin, Monero та інших. Чим більше активів буде в вашому портфелі, тим більш стабільним і прибутковим він буде.

Де можна навчитися торгівлі на ринку криптовалюти в Україні?

Навчитися торгувати на криптовалютному ринкуможна в компанії Forex Club. Ця компанія працює на фінансовому ринку України вже багато років, надаючи кожному можливість навчитися торгувати фінансовими інструментами.

Перевірте себе в нашому тесті Наскільки вам близький світ криптовалют? Перевірте, як багато ви знаєте про цифрові активи

Фахівці Forex Club з багаторічним досвідом успішного трейдингу та інвестицій допоможуть навчитися успішної торгівлі цифровими валютами. Експерти компанії також зможуть проконсультувати щодо того, яка криптовалюта є найбільш привабливою для торгівлі та інвестицій.