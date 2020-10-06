Активістка Аава Мурто, якій усього 16 років, на один день очолить уряд Фінляндії. Це відбудеться з нагоди Міжнародного дня дівчат Організації Об'єднаних Націй.

Чинна прем'єрка Фінляндії Санна Марін поступиться своєю посадою на один день 7 жовтня, повідомили в уряді Фінляндії.

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Під час заходу Марін і Мурто обговорять роль Фінляндії на міжнародній арені, а також що може зробити Фінляндія для покращення можливостей дівчат використовувати й розвивати сферу технологій.

Також Аава Мурто, ставши очільницею уряду на один день, проведе ще низку зустрічей:

з міністром розвитку співробітництва й зовнішньої торгівлі Віле Скіннарі,

канцлером юстиції Туомасом Пейсті,

членом парламенту Ійрісом Суомелою.

Такий обмін ролями відбудеться в межах програми Girls Takeover до Міжнародного дня дівчат ООН. Цьогорічною темою цієї програми є вплив технологій на гендерну рівність.



Прем'єрка Санна Марін (ліворуч) й активістка Аава Мурто (праворуч) / Фото уряду Фінляндії

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