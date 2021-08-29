Рада Нацбезпеки та оборони оголосила про повернення у державну власність підприємства "Черкасигаз", яке контролює компанія, пов'язана з Фірташем. Історія про те, як "Черкасигаз" опинилося в руках цього олігарха, є типовим пограбуванням по-українськи.

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Як Фірташ захопив "Черкасигаз"

Ситуація відрізняється, по-перше, масштабом. По-друге – зухвалістю. І, по-третє, безкарністю.

Сталося це ще у часи президента Віктора Януковича. Тоді одного грудневого дня у 2012 році на сайті "Черкасигазу" з'явилося оголошення, що контрольний пакет цього підприємства, а саме – 51% акцій, більше не належить державній компанії "Нафтогаз України".

Цей пакет акцій перейшов у власність компанії, власниками якої є 2 менеджери, що працюють саме на Фірташа. Спантеличені журналісти тоді кинулися до Фонду державного майна із запитанням: "Чому контрольний пакет "Черкасигазу" віддали без аукціону підприємству, пов'язаному з олігархом".



У "Нафтогазі" не коментували передавання газових мереж Черкащини Фірташу / Фото 24 каналу

У Фонді держмайна розвели руками й заявили, що вони продаж підприємства і не планували й самі про зміну власника дізналися з новин. У Фонді порадили журналістам звернутися до "Нафтогазу", який і був власником контрольного пакета акцій Черкаського облгазу.

Керівництво "Нафтогазу" нічого не прокоментувало. Там просто кидали слухавки, на запити не відповідали й так нікому і не пояснили, чому вони задарма віддали всі газові мережі Черкащини у власність фірми менеджерів Фірташа.

Шахрайство з "вишками Бойка"

Воно і не дивно. Хто там комусь щось пояснюватиме, якщо керівником "Нафтогазу України" тоді був Євген Бакулін – стовідсоткова людина Фірташа. Олігарх разом зі своїм партнером і тодішнім міністром енергетики Юрієм Бойком навмисно поставили його на чолі державної компанії, аби провертати масштабні корупційні оборудки.

До речі, крім "випилювання" облгазів з державної власності й передавання їх у руки Фірташа, Бакулін також став відомим через іншу скандальну корупційну історію. Вона більш відома, як "вишки Бойка".

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Мовиться про те, що в часи Януковича "Нафтогаз України" купив для видобутку газу на Чорноморському шельфі 2 плавучі бурові платформи. Однак не за 200 мільйонів доларів у сінгапурського заводу-виробника, а за 400 мільйонів доларів у офшорної фірми-посередника. Технічними деталями цієї оборудки й займався тоді очільник "Нафтогазу" Євген Бакулін. Через те, що вчинили цю крадіжку під опікою друга і партнера Фірташа – міністра енергетики Юрія Бойка, то вся історія тоді так і отримала назву "вишки Бойка".

Фірташ домовлявся з Порошенком

Втім, за якийсь час відбулася Революція Гідності, Янукович втік з України, а от Бойко та Бакулін залишилися. Досить швидко стало зрозуміло, що вони не нестимуть відповідальність ані за крадіжки з державної власності облгазів, ані за масштабну аферу з буровими вежами.

Ще не прибрали рештки згарища на Майдані, ще не відновили бруківку на Хрещатику, як у Відні зустрілися олігарх Дмитро Фірташ і без 5 хвилин новий український президент – Петро Порошенко. За словами самого Фірташа, на тій віденській зустрічі він домовився з Порошенком, що підтримуваний ним Віталій Кличко не заважатиме Порошенку балотуватися в президенти й піде у мери Києва.

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Натомість за це Кличко, крім крісла голови Київради, мав отримати від Порошенка ще й портфель голови Київської міської державної адміністрації. Тобто доступ до управління всіма фінансовими потоками столиці.

Це і сталося у травні 2014 року. Порошенко став президентом, а Кличко – мером. Він отримав від новообраного президента посаду голови КМДА. До того ж факт цієї віденської зустрічі не заперечував і сам Петро Порошенко.

У "вишках Бойка" не знайшли нічого незаконного

Можливо, Фірташу і справді не сподобались результати зустрічі з Порошенком. Можливо, йому було замало, що коли Порошенко став президентом, українські спецслужби не заважали фірмам Фірташа вивозити до Росії титанову руду, з якої там робили зброю та військову техніку, щоб вбивати українських солдатів.

Можливо, йому було замало, що в часи Порошенка, ставленику Фірташа – ексголові "Нафтогазу" Бакуліну Служба безпеки України та прикордонники дали можливість спокійно виїхати до Росії. Або ж мало, бо Генпрокуратура повністю провалила розслідування історії з "вишками Бойка".

Тоді на пресконференції кум Порошенка – генпрокурор Луценко "позичаючи в сірка очі", припертий до стіни питаннями журналістів, нарешті вичавив із себе, що він і його підлеглі не знайшли провини Юрія Бойка у цій масштабній афері з буровими вишками.

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У крадіжці сотень мільйонів на "вишках Бойка", з'ясувалося, що сам Бойко і не винний. Також Генпрокуратура під керівництвом Луценка повністю провалили справу про крадіжку з державної власності "Черкасигазу" та інших облгазів.

Фірташа "витискають" з облгазів

Справу можна було швидко розкрити після Революції Гідності й повернути вкрадені газові мережі в багатьох областях України у власність держави. Однак нічого цього не зробили за попередньої влади.

Тепер, через санкції РНБО, доводиться витискати Фірташа з облгазів, які раніше належали державі, а потім він вміло їх привласнив. Добре, що це роблять зараз, за кілька місяців до опалювального сезону, оскільки менеджери Фірташа вже довели, що можуть під час холодів відключати цілі міста, якщо вони не платитимуть за завищеними тарифами.

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Така ситуація була у 2018 році у місті Сміла Черкаської області. Місцеві чиновники домовилися з фірташівським облгазом, що оплата за газ від населення йтиме не напряму "Черкасигазу", а через сумнівну фірму-посередника. Її власник перерахував отримані від споживачів гроші на офшори та зник з кінцями.

Фірташівський "Черкасигаз" відключив місто від газопостачання, виставивши містянам умови: або платитимете у 3 рази більше, або сидітимете без тепла. У відповідь мешканці Сміли влаштували менеджерам Фірташа репетицію Майдану під офісом "Черкасигазу".

Під арештом у Відні заробляв в Україні

Шини, які горіли, подіяли на олігарха й людям відновили газопостачання. Проте за 2 роки протести проти свавільного підвищення фірташівськими облгазами тарифів знову прокотилися по всій Україні.



Запоріжжя, Полтавщина, Київщина, Івано-Франківщина та інші регіони зими 2020 року протестували проти шокувальних цифр, які почали малювати у платіжках облгази, контрольовані олігархом. До слова, це саме ті облгази, які дісталися Фірташу за безцінь і на яких він щороку заробляє мільйони доларів, сидячи під домашнім арештом у Відні та чекаючи екстрадиції до США.



Протест на Харківщині проти підвищених тарифів / Фото Нацполіції

Якщо раніше здавалося, що ближче США, покарання цього олігарха не спіткає, віднедавна Фірташа карма почала наздоганяти й в Україні. Чи обмежиться нинішня українська влада лише одним облгазом чи поверне у власність держави чимало інших "віджатих" цим олігархом підприємств, дізнаємося згодом.