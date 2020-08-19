Державна фіскальна служба України розпочала перевірку проти проросійського блогера Анатолія Шарія. Усе через імовірне внесення недостовірних відомостей, коли реєстрував статус фізичної особи – підприємця.

За даними держреєстру, на ім'я Анатолія Шарія було зареєстровано ФОПа в березні 2020 року за адресою проживання в місті Києві. Про це повідомляє Bihus.Info.

До слова Шкодять нацбезпеці: в Україні можуть заборонити партії Медведчука й Шарія

Водночас Верховний суд встановив, що проросійський блогер виїхав за межі України 24 січня 2012 року й більше сюди не повертався.

Це може бути свідченням того, що Шарій чи хтось інший, хто здійснював для нього реєстрацію статусу ФОП, вніс у держреєстр завідомо неправдиві свідчення.

Після звернення журналістів до ДФС проти Анатолія Шарія відкрили кримінальну справу за статтею про підробку документів при реєстрації ФОП.

За це проросійському блогеру й політику може загрожувати ув'язнення до трьох років. Втім мінімальне покарання за цією статтею – штраф у 85 тисяч гривень.

Коротко про Анатолія Шарія: