Фіскали почали перевірку проти Шарія, йому загрожує тюремний термін
Державна фіскальна служба України розпочала перевірку проти проросійського блогера Анатолія Шарія. Усе через імовірне внесення недостовірних відомостей, коли реєстрував статус фізичної особи – підприємця.
За даними держреєстру, на ім'я Анатолія Шарія було зареєстровано ФОПа в березні 2020 року за адресою проживання в місті Києві. Про це повідомляє Bihus.Info.
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Водночас Верховний суд встановив, що проросійський блогер виїхав за межі України 24 січня 2012 року й більше сюди не повертався.
Це може бути свідченням того, що Шарій чи хтось інший, хто здійснював для нього реєстрацію статусу ФОП, вніс у держреєстр завідомо неправдиві свідчення.
Після звернення журналістів до ДФС проти Анатолія Шарія відкрили кримінальну справу за статтею про підробку документів при реєстрації ФОП.
За це проросійському блогеру й політику може загрожувати ув'язнення до трьох років. Втім мінімальне покарання за цією статтею – штраф у 85 тисяч гривень.
Коротко про Анатолія Шарія:
- Це проросійський ютуб-блогер і політик. Він очолює політичну силу імені самого себе – "Партію Шарія".
- Також Анатолій Шарій веде свій блог в ютубі, який є одним з найбільш популярних серед проросійських блогерів.
- На початку 2012 року він втік з України через переслідування з боку режиму Януковича. З того час більше й не повертався.
- Як відомо, нині він проживає в Литві. За деякою інформацією, Анатолій Шарій також має громадянство цієї держави, що також є порушенням українського законодавства.