Рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні B зі стабільним прогнозом. Також там назвали слабкі сторони України та дали прогноз щодо інфляції, дефіциту держбюджету та міжнародних резервів.

У новому звіті Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні B зі стабільним прогнозом.

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Рейтинги показують її макроекономічну політику, що заслуговує довіри, яка дозволила знизити інфляцію і звузити бюджетний дефіцит до викликаного коронавірусом шоку, а також історію міжнародної підтримки,

– зазначають в агентстві.

Водночас аналітики зазначають, що шок від коронавірусу принаймні тимчасово затьмарив позитивні зміни, досягнуті Україною за останні роки.

Серед слабких сторін у Fitch виділили такі

низьку зовнішню ліквідність при високих потребах у фінансуванні, пов'язаних із виплатами великих боргів;

вразливий, хоча і вдосконалений банківський сектор;

слабкі показники корпоративного управління.

Які прогнози дає агентство

інфляція до кінця 2020 року наблизиться до цільового показника НБУ 5%, у 2021 становитиме 5,3%, а у 2022 році – 5,7%.

дефіцит зведеного бюджету досягне 6,5% ВВП у 2020 році і поступово скоротиться до 5,4% ВВП у 2021 та 4,2% у 2022 році;

міжнародні резерви України наприкінці 2020 року будуть на рівні 27,4 мільярда гривень у порівнянні з 29 мільярдами гривень на початку вересня.

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Що цьому передувало