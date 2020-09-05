Fitch підтвердив рейтинг України на рівні B зі стабільним прогнозом
Рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні B зі стабільним прогнозом. Також там назвали слабкі сторони України та дали прогноз щодо інфляції, дефіциту держбюджету та міжнародних резервів.
У новому звіті Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні B зі стабільним прогнозом.
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Рейтинги показують її макроекономічну політику, що заслуговує довіри, яка дозволила знизити інфляцію і звузити бюджетний дефіцит до викликаного коронавірусом шоку, а також історію міжнародної підтримки,
– зазначають в агентстві.
Водночас аналітики зазначають, що шок від коронавірусу принаймні тимчасово затьмарив позитивні зміни, досягнуті Україною за останні роки.
Серед слабких сторін у Fitch виділили такі
- низьку зовнішню ліквідність при високих потребах у фінансуванні, пов'язаних із виплатами великих боргів;
- вразливий, хоча і вдосконалений банківський сектор;
- слабкі показники корпоративного управління.
Які прогнози дає агентство
- інфляція до кінця 2020 року наблизиться до цільового показника НБУ 5%, у 2021 становитиме 5,3%, а у 2022 році – 5,7%.
- дефіцит зведеного бюджету досягне 6,5% ВВП у 2020 році і поступово скоротиться до 5,4% ВВП у 2021 та 4,2% у 2022 році;
- міжнародні резерви України наприкінці 2020 року будуть на рівні 27,4 мільярда гривень у порівнянні з 29 мільярдами гривень на початку вересня.
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Що цьому передувало
- Навесні 2020 року міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України на рівні B.
- Однак погіршило прогноз за ним із позитивного до стабільного.
- Падіння ВВП сягне 6,5%, відновлення у 2021 році – 3,5%.