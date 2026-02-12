Як "Фламінго" запускали по росіянах: у мережі показали ексклюзивні кадри
- Сили оборони України використовують ракети FP-5 "Фламінго" для ударів по стратегічних об'єктах у Росії.
- На ексклюзивних кадрах, показаних Денисом Штілерманом, видно запуск "Фламінго" по цілях поблизу Котлубані у Волгоградській області.
Сили оборони України продовжують бити по стратегічних об'єктах ворога у Росії та на ТОТ. Відомо, що втрат завдають противнику, зокрема, українські ракети FP-5 "Фламінго".
Головний інженер компанії Fire Point Денис Штілерман показав ексклюзивні кадри запуску зброї українського виробництва.
Як відбувались пуски "Фламінго"?
Як повідомили у Генштабі ЗСУ 12 лютого, Сил оборони вдарили по важливому для росіян військовому об'єкту. Для атаки застосували українські засоби дальнього ураження FP-5 "Фламінго".
Як відбувався запуск українських ракет показав у соцмережі Денис Штілерман.
Ексклюзивні кадри вильоту FP-5 "Фламінго": дивіться відео
За даними Генштабу, об'єкт розташований поблизу населеного пункту Котлубань у Волгоградській області Росії. На ексклюзивних кадрах, за словами Штілермана, видно запуск саме "Фламінго" по ворожих цілях у тому напрямку.
Сили оборони запускають "Фламінго" по Росії: дивіться відео
Які наслідки нещодавніх ударів по ворогу?
Як поділились у Генштабі ЗСУ, йдеться про удар по арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин ГРАУ міноборни Росії. Зазначається, що він є одним з найбільших місць, де російська армія зберігає озброєння.
Також вибухи пролунали у російському місті Мічуринськ Тамбовської області. Там удар припав на оборонне підприємство "Мічуринський завод Прогрес".
Крім того, на тимчасово окупованій частині Запорізької області уражено склади боєприпасів росіян.