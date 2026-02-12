Укр Рус
24 Канал Новини України Як "Фламінго" запускали по росіянах: у мережі показали ексклюзивні кадри
12 лютого, 18:37
2

Як "Фламінго" запускали по росіянах: у мережі показали ексклюзивні кадри

Дарія Черниш
Основні тези
  • Сили оборони України використовують ракети FP-5 "Фламінго" для ударів по стратегічних об'єктах у Росії.
  • На ексклюзивних кадрах, показаних Денисом Штілерманом, видно запуск "Фламінго" по цілях поблизу Котлубані у Волгоградській області.

Сили оборони України продовжують бити по стратегічних об'єктах ворога у Росії та на ТОТ. Відомо, що втрат завдають противнику, зокрема, українські ракети FP-5 "Фламінго".

Головний інженер компанії Fire Point Денис Штілерман показав ексклюзивні кадри запуску зброї українського виробництва.

Дивіться також "Фламінго" атакували один із найбільших арсеналів боєприпасів росіян, – Генштаб

Як відбувались пуски "Фламінго"?

Як повідомили у Генштабі ЗСУ 12 лютого, Сил оборони вдарили по важливому для росіян військовому об'єкту. Для атаки застосували українські засоби дальнього ураження FP-5 "Фламінго". 

Як відбувався запуск українських ракет показав у соцмережі Денис Штілерман.

Ексклюзивні кадри вильоту FP-5 "Фламінго": дивіться відео

За даними Генштабу, об'єкт розташований поблизу населеного пункту Котлубань у Волгоградській області Росії. На ексклюзивних кадрах, за словами Штілермана, видно запуск саме "Фламінго" по ворожих цілях у тому напрямку.

Сили оборони запускають "Фламінго" по Росії: дивіться відео

Які наслідки нещодавніх ударів по ворогу?

  • Як поділились у Генштабі ЗСУ, йдеться про удар по арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин ГРАУ міноборни Росії. Зазначається, що він є одним з найбільших місць, де російська армія зберігає озброєння.

  • Також вибухи пролунали у російському місті Мічуринськ Тамбовської області. Там удар припав на оборонне підприємство "Мічуринський завод Прогрес".

  • Крім того, на тимчасово окупованій частині Запорізької області уражено склади боєприпасів росіян.