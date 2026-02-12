Як "Фламінго" запускали по росіянах: у мережі показали ексклюзивні кадри

Сили оборони України продовжують бити по стратегічних об'єктах ворога у Росії та на ТОТ. Відомо, що втрат завдають противнику, зокрема, українські ракети FP-5 "Фламінго".

Головний інженер компанії Fire Point Денис Штілерман показав ексклюзивні кадри запуску зброї українського виробництва.

Дивіться також "Фламінго" атакували один із найбільших арсеналів боєприпасів росіян, – Генштаб

Як відбувались пуски "Фламінго"?

Як повідомили у Генштабі ЗСУ 12 лютого, Сил оборони вдарили по важливому для росіян військовому об'єкту. Для атаки застосували українські засоби дальнього ураження FP-5 "Фламінго".

Як відбувався запуск українських ракет показав у соцмережі Денис Штілерман.

Ексклюзивні кадри вильоту FP-5 "Фламінго": дивіться відео

За даними Генштабу, об'єкт розташований поблизу населеного пункту Котлубань у Волгоградській області Росії. На ексклюзивних кадрах, за словами Штілермана, видно запуск саме "Фламінго" по ворожих цілях у тому напрямку.

Сили оборони запускають "Фламінго" по Росії: дивіться відео

