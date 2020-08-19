Залучення 87-річного Вітольда Фокіна у склад української делегації ТКГ – це спроба оживити мертвонароджений мінський формат перемовин. Кравчуку ж це дає можливість для маневрів. Політичний експерт Дмитро Снєгирьов аналізує рішення президента.

Україна намагається показати, що мінський формат ще себе не вичерпав – Київ готовий йти на компроміси. Призначення Вітольда Фокіна першим заступником Леоніда Кравчука у ТКГ тому підтвердження, вважає співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Про це експерт сказав у коментарі для сайту 24 каналу.

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Створить баланс?

Рішення президента Володимира Зеленського висміюють й критикують, мовляв, він залучає старі обличчя – Вітольду Фокіну майже 90 років. Проте у такому ході є раціональне зерно, вважає Дмитро Снєгирьов.

Він пояснив, що фігуру Фокіна добре сприйняли зі сторони Росії й представники так званих "республік". Це позбавляє фактору подразника на перемовинах: "Україна вгадала. Його розуміють ті, кого можна назвати представниками фінансово-політичних кланів, які попри війну зберегли свої статки й вплив на окупованій території".

Головне, що така компромісна фігура дозволить Леоніду Кравчуку робити певні заяви, які будуть противагою позиції Фокіна, який буде більш договороспроможним,

– підкреслив експерт.

Це так звана гра противаг, яка використовується для балансу сил під час переговорного процесу.

На думку Дмитра Снєгирьова, Леоніда Кучму було виведено із ТКГ для збереження поля для дипломатичних маневрів, оскільки він є підписантом мінських домовленостей. Кравчук має більше шансів оживити мінський формат або ж вийти із нього.

Конче необхідно показати, що ми перехопили дипломатичну ініціативу – м’яч знаходиться на нашому полі. Тепер і від Росії можна вимагати дзеркальної реакції – підвищення суб’єктності їх членів ТКГ,

– вважає Снєгирьов.

Що відомо про призначення Фокіна у ТКГ