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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Фонд "Повернись живим" презентує сюрреалістичний арт-календар про їжу на війні

14:47, сьогодні 236 Читать новость на русском
Фонд
Фонд "Повернись живим" / Главком

20 грудня о 12:00 в приміщенні "АртХабу" (вулиця Богдана Хмельницького, 8) Фонд "Повернись живим" представить свій четвертий благодійний календар.

"Ми самі відверто шоковані, наскільки сміливим він вийшов. Календар вперше буде без портретів. Він – про військову їжу, переосмислену художнім чином", – наголошує голова фонду Віталій Дейнега.

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За його словами, на четвертому році війни стає усе складніше повернути увагу суспільства до неї.

Цього разу ми вирішили спробувати мистецтво. Ми зайшли доволі далеко і впевнені що цей календар викличе багато емоцій. Частина суспільства його не зрозуміє. Інша – скаже що це надсміливий крок для волонтерського фонду. Але він точно допоможе нам зібрати кошти для допомоги армії, – наголосив волонтер.

Кожна із сторінок календаря має реальний прототип, знятий на передовій, у розташуванні одного із підрозділів спецпризначення чи на фрегаті "Гетьман Сагайдачний".

Усі кошти від продажу арт-календаря будуть передані на допомогу українській армії, зокрема, на придбання квадрокоптера для 30 ОМБр.

Минулого року на кошти від продажу календаря була придбана камера для безпілотного апарату "Лелека" для 40 ОМБр.

Акредитація за телефоном: (066) 987 99 50

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Теги: Новини України гроші Новини політики Війна на Донбасі АТО Волонтери
Джерело: 24 Канал
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