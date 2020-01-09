Форум у Давосі: Зеленський, Пристайко і Пінчук планують взяти участь
Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться наприкінці січня у швейцарському Давосі.
Про це свідчить список зареєстрованих з України учасників, який оприлюднила Дарія Каленюк на своїй фейсбук-сторінці, виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції".
До теми: Як українські політики піарились на відомому форумі в Давосі
Від України зареєструвалося 6 учасників:
- президент України Володимир Зеленський,
- міністр закордонних справ Вадим Пристайко,
- олігарх Віктор Пінчук, який щорічно організовує Український сніданок у Давосі,
- нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський,
- генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко,
- і сама Дарія Каленюк.
Учасники форуму у Давосі від України / Дарія Каленюк
Всесвітній економічний форум запланований у швейцарському Давосі 21-24 січня.
Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.