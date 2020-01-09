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      Форум у Давосі: Зеленський, Пристайко і Пінчук планують взяти участь

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      Володимир Зеленський візьме участь у форумі в Давосі

      Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться наприкінці січня у швейцарському Давосі.

      Про це свідчить список зареєстрованих з України учасників, який оприлюднила Дарія Каленюк на своїй фейсбук-сторінці, виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції".

      До теми: Як українські політики піарились на відомому форумі в Давосі

      Від України зареєструвалося 6 учасників:

      • президент України Володимир Зеленський,
      • міністр закордонних справ Вадим Пристайко,
      • олігарх Віктор Пінчук, який щорічно організовує Український сніданок у Давосі,
      • нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський,
      • генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко,
      • і сама Дарія Каленюк.


      Учасники форуму у Давосі від України / Дарія Каленюк

      Всесвітній економічний форум запланований у швейцарському Давосі 21-24 січня.

      Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Давос Швейцарія Вадим Пристайко Віктор Пінчук Вадим Новинський
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