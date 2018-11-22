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      Фракція Тимошенко не голосуватиме за бюджет: жодна правка фракції не врахована, –Соболєв

      69 Читать новость на русском
      Сергій Соболєв
      Сергій Соболєв / apostrophe.ua

      "Батьківщина" не голосуватиме за проект Державного бюджету на 2019 рік, адже він не підвищує соціальних стандартів.

      Про це заявив у кулуарах парламенту перший заступник голови фракції Сергій Соболєв. Про це йдеться на сайті партії.

      Він зауважив, що при підготовці кошторису країни на 2019 рік до другого читання влада не врахувала правки фракції. І тому він залишається бюджетом бідності та стагнації.

      Політик укотре нагадав, що "Батьківщина" виступає проти політики субсидій, яка закладена в бюджеті.

      "Надалі зберігається політика затягування громадян України в субсидії. Не стимулюється додатковий заробіток, а стимулюється позиція "сидіть на субсидіях і чекайте від держави, коли вона кине подачку", – зауважив Сергій Соболєв.

      Також не врахована позиція "Батьківщини" щодо необхідності ухвалення закону про трансферне ціноутворення, який дозволив би не виводити кошти в офшорні юрисдикції.

      Окрім того, перший заступник Голови фракції обурився, що у проекті бюджету на 2019 рік раптом з’явилася норма про те, що на Фонд президента з підтримки освітніх і наукових програм виділяється 1 млрд грн.

      Вдумайтеся: де президент, а де Міністерство освіти? Порошенко буде виділяти гранти на якісь проекти Міністерства освіти – мільярд гривень! 
      – сказав парламентарій.

      Сергій Соболєв підсумував, що, на жаль, Основний кошторис на 2019 рік не допоможе змінити ситуацію з неправильною бюджетною політикою та перерозподілом коштів, чого якраз від нього і очікували.

      Теги: Новини політики Бюджет-2019 Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Сергій Соболєв
      Джерело: 24 Канал
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