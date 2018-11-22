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      Фракция Тимошенко не будет голосовать за бюджет: ни одна правка фракции не учтена, – Соболев

      28 Читати новину українською
      Сергей Соболев
      Сергей Соболев / apostrophe.ua

      "Батькивщина" не будет голосовать за проект Государственного бюджета на 2019 год, ведь он не повышает социальные стандарты.

      Об этом заявил в кулуарах парламента первый заместитель главы фракции Сергей Соболев. Об этом говорится на сайте партии.

      Он отметил, что при подготовке сметы страны на 2019 год ко второму чтению власть не учла правки фракции. И поэтому он остается бюджетом бедности и стагнации.

      Политик в очередной раз напомнил, что "Батькивщина" выступает против политики субсидий, которая заложена в бюджете.

      "В дальнейшем сохраняется политика затягивания граждан Украины в субсидии. Не стимулируется дополнительный заработок, а стимулируется позиция "сидите на субсидиях и ждите от государства, когда оно бросит подачку", – отметил Сергей Соболев.

      Также не учтена позиция "Батькивщины" о необходимости принятия закона о трансферном ценообразовании, который позволил бы не выводить средства в оффшорные юрисдикции.

      Кроме того, первый заместитель Главы фракции возмутился, что в проекте бюджета на 2019 год вдруг появилась норма о том, что на Фонд президента по поддержке образовательных и научных программ выделяется 1 млрд грн.

      Вдумайтесь: где президент, а где Министерство образования? Порошенко будет выделять гранты на какие-то проекты Министерства образования – миллиард гривен!
      – сказал парламентарий.

      Сергей Соболев подытожил, что, к сожалению, Основная смета на 2019 год не поможет изменить ситуацию с неправильной бюджетной политикой и перераспределением средств, чего как раз от нее и ожидали.

      Теги: Новости политики Бюджет-2019 Юлия Тимошенко Сергей Соболев ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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