Загалом ідея створення такої зброї не нова. По це 24 Каналу розповів авіаційний експерт ​​Костянтин Криволап, додавши, що на відміну від російських КАБів, французькі авіабомби мають низку переваг.

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Які особливості авіабомб

Для росіян це стане відчутним викликом, адже у бомбах є різні системи наведення. Про їхнє створення задумувалися ще у 2000 році. Тоді вже були засоби, якими завдавали ударів, але не завжди була змога підлетіти дуже близько до цілі. Тоді виникло питання, як правильно скидати їх на голови противників.

Далі придумали те, що росіян зараз називають модуль управління та керування, французи – AASM, а американці – JDAM. Але у них всіх одна ідея – зробити модульну конструкцію, де можна було б забезпечити функцію польоту, керування і наведення та функцію ураження,

– розповів авіаційний експерт.

Кожна країна зробила це по-своєму. Наприклад, американська та французька системи відрізняються за вартістю майже в п'ять разів. Адже в американців JDAM досить дешевий, а у французів все вийшло дорожче.

Головне те, що авіабомба літає на ті ж самі 50 – 70 кілометрів, але точність ураженість цієї бомби чи ракети досягає одного метра, тому я й кажу, що росіяни рахуватимуть кожну з них,

– наголосив ​​Костянтин Криволап.

Наприклад, російські КАБи не мають такої точності. Трапляються випадки нібито прицільного влучання, але передбачити їх важко. А в західних бомбах точно мовиться про 1 метр. Тобто 50% засобів, які скинули по цілях, влучатимуть у цей діаметр.

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