Францію накрив масштабний шторм Алекс: 9 людей зникли безвісти – фото, відео
Шторм Алекс накрив південно-східну частину Франції. Станом на 3 жовтня 9 людей зникли безвісти. Крім того, у більшості будинків у регіоні зникла електрика.
У регіоні Приморські Альпи працюють близько 850 рятувальників. Про це повідомляє Euronews. Рятувальники шукають 9 зниклих людей, а також допомагають місцевим.
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Масштабний шторм у Франції: що відомо
- Шторм Алекс охопив узбережжя 1 жовтня. Ситуацію ускладнило те, що у Франції тоді дощило.
- Особливо постраждали Бретань на північному заході і Лазурний берег на південному сході. Метеорологи застерігають, що є загроза підвищення води в річках.
- Більшість будинків у районі, де відбувається негода, знеструмлені. За інформацією енергетичної компанії Enedis, близько 13 з половиною тисяч її клієнтів залишились без світла.
- Крім того, вода знесла кілька будинків, а в селищі Сен-Мартен-Везюбі звалився міст. Селище досі "відрізане від світу".