Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Трускавецьку міську раду. На фронті загинув солдат Мар’ян Уруський із села Уличне Трускавецької громади Львівщини.

Читайте також У важких боях на Донеччині загинув поліцейський Василь Паньків

Віддав життя за Україну

26-річний Мар’ян Уруський, стрілець військової частини 3115 Національної гвардії України, став на захист Батьківщини ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Він загинув під час штурмових дій підрозділу, коли відновлювали втрачені позиції поблизу населеного пункту Удачне на Донеччині.

3 квітня Мар’ян зник безвісти. Лише 21 квітня побратими змогли знайти та повернути його тіло.

Мар’ян народився 8 січня 1999 року. Орієнтовно у понеділок на Перехресті Героїв відбудеться зустріч із полеглим Захисником.

До слова, на фронті загинула волонтерка та захисниця Анастасія Єфімова, яка пішла на війну після загибелі чоловіка. У неї залишилося двоє дітей, і вона запам'яталася як сильна жінка-воїн, яка надихала своїх друзів та колег.