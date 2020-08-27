Федеральна служба безпеки стверджує, що затримала російського військового, який нібито передавав секретні дані Міністерству оборони України. Затриманому загрожує до 20 років ув’язнення за статтею "державна зрада".

Інцидент стався у місті Барнаул. Затримано військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення, повідомляє офіційний сайт ФСБ Росії.

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У відомстві стверджують, що затриманий збирав і передавав у головне управління розвідки Міноборони України відомості, які становлять державну таємницю.

ФСБ показала відео з затриманим

На відео, опублікованому ФСБ, видно, що затриманий перебуває у званні лейтенанта. На момент затримання він прямував з продуктового магазину.

Дивіться відео із затриманим російським військовим:

Що загрожує військовому

Відкрито кримінальну справу. Її розслідують як державну зраду. Затриманому загрожує від 12 до 20 років ув’язнення. Військовослужбовця взяли під варту. Інших подробиць не розголошують.