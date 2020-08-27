ФСБ заявила, що затримала "українського шпигуна" в російських ракетних військах
Федеральна служба безпеки стверджує, що затримала російського військового, який нібито передавав секретні дані Міністерству оборони України. Затриманому загрожує до 20 років ув’язнення за статтею "державна зрада".
Інцидент стався у місті Барнаул. Затримано військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення, повідомляє офіційний сайт ФСБ Росії.
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У відомстві стверджують, що затриманий збирав і передавав у головне управління розвідки Міноборони України відомості, які становлять державну таємницю.
ФСБ показала відео з затриманим
На відео, опублікованому ФСБ, видно, що затриманий перебуває у званні лейтенанта. На момент затримання він прямував з продуктового магазину.
Дивіться відео із затриманим російським військовим:
Що загрожує військовому
Відкрито кримінальну справу. Її розслідують як державну зраду. Затриманому загрожує від 12 до 20 років ув’язнення. Військовослужбовця взяли під варту. Інших подробиць не розголошують.