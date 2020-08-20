ФСБ Росії, яка незаконно працює в тимчасово окупованому Криму, 19 серпня заявила про затримання кримчанина, що воював в українському добровольчому батальйоні. Тепер справою проти російської каральної системи займеться українська прокуратура.

Розпочаті кримінальні провадження за фактами незаконного позбавлення волі громадянина України, повідомила прокуратура АР Крим. Важливо ФСБ затримала нібито українського добровольця в окупованому Криму: відео Крім незаконного затримання, російським силовикам інкримінують порушення недоторканності житла й незаконні обшуки. Усім причетним до цих злочинів загрожує покарання до 5 років за ґратами. Наразі українські правоохоронці саме встановлюють коло зловмисників. Коротко про затримання українця в Криму: ФСБ Росії 19 серпня вдерлася до будинку українця в окупованому Криму й захопила його. Росіяни стверджують, що чоловік входив до добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана.

Це добровольчий батальйон, названий на честь організатора першого Курултаю кримськотатарського народу. Штаб організований у Генічеському районі Херсонської області.

Цей добробат вважають кримськотатарським, але в ньому немає обмежень за національністю. Служити там можуть учасники АТО/ООС, колишні бранці й ті, хто залишився жити на окупованих територіях, але не хоче призиватися в армію ворога.

Крім України, батальйон також підтримується Туреччиною – постійним союзником кримськотатарського народу.