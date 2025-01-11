Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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У чому полягає претензія чоловіка

Чоловік розповів, що придбав бритву для гоління. Однак коли почав процедуру, то дуже швидко порізав дві щоки, а потім виявив, що одне з лез не було належним чином прикріплене, а друге виявилося тупим.

Сільверторн був впевнений, що саме неякісна бритва стала причиною його порізів. Тому чоловік подав скаргу до виробника станків для гоління, вимагаючи компенсації за завдані травми, бо інакше чоловік погрожував позовом проти компанії.

У компанії заявили, що всі наслідки є винятково діями пана Сільверторна, після чого британець наважився подати до суду.

Мої порізи кровоточили понад двадцять хвилин. І це було жахливо, скажу вам. Саме тому я наважився (подати до суду – 24 Канал), аби виграти цю справу у великих хлопців, і зробив це,

– сказав постраждалий.



Чоловік подав позов до суду на виробника бритв / Фото SWNS

Яке рішення виніс суд

Після позову до суду компанія-виробник провела тестування та визнала факт браку товару. Виробники станків для гоління вирішили залагодити справу в досудовому порядку, виплативши чоловіку компенсацію в розмірі 6250 доларів (майже 275 тисяч гривень).

"Не багато людей, які порізалися під час гоління, спаде на думку подати до суду на одну з найбільших у світі компаній з виробництва бритв. Але Нік це зробив, і, зберігши бритву як доказ, він виграв справу. Це лише показує, що якщо ви постраждали від будь-якого продукту, то вам слід звертатися з претензіями незалежно від того, наскільки велика компанія", – зауважив юрист Девід Кляйн.