Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Що відомо про найбільший злиток золота

Рекордний злиток золота виготовила компанія Emirates Minting Factory LLC. Він важить 300,12 кілограма.

Довідка. Така вага у 20 разів перевищує вагу середнього золотого злитка. Цікаво, що ще до червня 2024 року рекорд належав іншій дубайській компанії – Mitsubishi Materials Corporation.

Ще більш приголомшливим, ніж величезний золотий злиток, є той факт, що він має чистоту 999,9, що перевершує світові стандарти.

Найбільший злиток золота в історії: дивіться відео

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