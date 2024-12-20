Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.
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Що відомо про найбільший злиток золота
Рекордний злиток золота виготовила компанія Emirates Minting Factory LLC. Він важить 300,12 кілограма.
Довідка. Така вага у 20 разів перевищує вагу середнього золотого злитка. Цікаво, що ще до червня 2024 року рекорд належав іншій дубайській компанії – Mitsubishi Materials Corporation.
Ще більш приголомшливим, ніж величезний золотий злиток, є той факт, що він має чистоту 999,9, що перевершує світові стандарти.
Найбільший злиток золота в історії: дивіться відео
Інші золоті рекорди
- Найбільша скульптура із суцільного золота: заввишки 3 метри і вагою 5,5 тонни золота, Золотий Будда, офіційна назва якого Пхра Пхуттха Маха Суван Патімакон, є найбільшою у світі скульптурою із суцільного золота.
- Найбільша золота каблучка: 2016 року компанія Mokingran Jewelry Group Co., Ltd (Китай) створила рекордну золоту каблучку вагою 82,2 кілограма. Її діаметр становить 79,28 сантиметра.
- Найбільша золота ванна: найбільшу у світі золоту ванну вагою 154,2 кілограма створила компанія Huis Ten Bosch Co. (Японія) 2019 року. На створення блискучої ванни пішло вісім місяців і 4 мільйони розрахункових ударів молотком. Вартість ванни – колосальні 800 мільйона японських єн (понад 215 мільйона гривень).