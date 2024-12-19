Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

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Що відомо про компанію

Fillico Jewelry Water була заснована ще у 2005 році. Вона поставила собі за мету створити продукт повної розкоші, який би змусив людей тягнутися до своїх гаманців і платити непристойні суми грошей.

Крім того, що всередині пляшки найчистіша мінеральна вода, виробники також подбали про ексклюзивний дизайн.



Який вигляд має найдорожча вода у світі / Фото Fillico Jewelry Water

Чим особлива ця вода

Вода Fillico походить з джерела Нунобікі, розташованого глибоко в національному парку Роккоу в Кобе, далеко від будь-якого промислового чи сільськогосподарського розвитку. Відома своєю чистотою та високим вмістом мінералів, ця джерельна вода природним чином фільтрується через вулканічну породу, що нібито надає їй дуже свіжого смаку. Fillico стверджує, що розливає воду в пляшки, використовуючи мінімальні технології обробки, щоб зберегти її природний характер.

Але чистоти ювелірної води компанії недостатньо, щоб виправдати її сміховинно високу ціну. І саме тут у гру вступає упаковання. Кожна пляшка води – це витвір мистецтва ручної роботи, прикрашений кристалами Swarovski, оздоблений золотом та декорований королівськими символами, щоб по-справжньому повідомити світові, що це далеко не звичайна бутельована вода. Пляшка Fillico Jewelry Water – це символ статусу.

Оскільки кожна пляшка води Fillico виготовляється вручну – і щоб зберегти ілюзію ексклюзивності – виробництво обмежене лише 5 000 пляшок на місяць.