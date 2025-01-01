Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її сторінку у тіктоці.

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Що знайшла наречена

Жінка, на ім'я К'яра Галло випадково натрапила на білу сукню від бренду Banjul, повністю розшиту бісером. Зазвичай це плаття коштує від 130 до 300 доларів, але у секонд-хенді цінник був в рази нижчим – усього 7,99 долара.

Моя перша реакція – щире захоплення. Не могла повірити, що така гарна річ просто лежала там і чекала на мене. У ній поєднується елегантність та індивідуальність, що просто ідеально для свята. Одразу уявила, як одягаю її на церемонію й танцюю,

– розповіла наречена в інтерв'ю Newsweek.

Галло планує вдягнути це розкішне вбрання на своє весілля, яке заплановане на жовтень 2025 року.

Що знайшла наречена: дивіться відео

За словами жінки, загалом сукня "сидить" ідеально, але все ж потребує деяких косметичних коригувань, тож вона планує трохи її перешити до великого дня.

"Сукня ідеально сидить на нижній половині, але на грудях не дуже. Корсет трохи тісний, але з кількома коригуваннями та гарним пошиттям ми зробимо так, щоб усе працювало. Обожнюю такі знахідки, ви ніколи не знаєте, які сюрпризи на вас чекають", – додала американка.

Зауважимо, що у США купівля весільних суконь на секонді стає дедалі популярнішою з кількох причин. Ця тенденція демонструє зміну цінностей і практичний підхід до святкування весілля.