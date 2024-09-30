Як пише Daily Star, чоловік проявив справжню людяність, яка вразила всіх.

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Що сталося в аеропорту Нью-Мексико

В аеропорту Нью-Мексико пасажири одного з рейсів чекали на зліт літака понад 7 годин. Люди на борту розповіли, як ця "невтішна" ситуація змінилася на краще у дуже зворушливий спосіб.

Важлива деталь! Авіакомпанія надала ваучери на харчування вартістю 15 доларів. Однак це було безглуздо, оскільки більшість ресторанів вже були зачинені.

Тоді щедрий пілот взяв справу у свої руки. Почуваючись винним, пілот вирішив замовити 30 піц для своїх пасажирів.

Більшість організацій не виходять за рамки дозволеного, але цей капітан не посоромився. Його вчинок того вечора – це те, чого нам варто робити більше: безкорисливих актів любові, співчуття і людяності,

– сказала мандрівниця Таня Стамос.

Що зробив пілот: дивіться відео

Він замовив декілька піц для всіх пасажирів літака, щоб переконатися, що всі були нагодовані і про них подбали. Здавалося, що пілот заплатив за це з власної кишені. Ба більше, на кадрах видно, як пілот розносить піцу і переконується, що всі ситі, перш ніж взяти собі тарілку.

"Коли настала моя черга виходити з літака, я потиснула йому руку і подякувала. Всі, хто стояв за мною, наслідували мій приклад і також потиснули йому руку", – додала Таня.