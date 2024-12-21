Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Independent.

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Мовиться про японську мережу Yotteba, яка відома своїм доступним пивом і курячими крильцями. Ще донедавна мережа пропонувала клієнтам особливу послугу – ляпаса, відомого серед місцевих як binta, від офіціантки за 500 єн (близько 5 доларів). За додаткові 100 єн відвідувачі могли навіть вибрати свого улюбленого співробітника, який завдасть удару.

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Спочатку задумана як післяобідній трюк, щоб допомогти відвідувачам "протверезіти", ця послуга виявилася популярною у вузькоспеціалізованих колах.

Покінчити із традицією довелося після скарги клієнта. Чоловік стверджує, що він отримав травму внаслідок удару. У ресторані відмовилися коментувати цю ситуацію.

Цікаво! Хоча фішка Yotteba з ляпасами офіційно закінчилася, вона не була першою у своєму роді в Японії. Інша мережа ізакая (різновид бару), Shachihoko-ya в Нагої, здобула схожу популярність у 2012 році завдяки своїй послузі "Ляпас пані з Нагої", коли клієнти платили 300 єн за ляпас, який завдавали одягнені в кімоно офіціантки.