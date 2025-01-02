Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kafa News.

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Майстром цього "шедевру" став Уолба Іван Боппосов, який продовжив справу брата Михайла. Той ліпив гнойових "красунь" цілих 13 років, аж поки не залишив цю "благородну" справу через хворобу. Але що там здоров'я, коли на кону така "велика" спадщина?

У соцмережах жартують, що це саме той випадок, коли росіяни роблять щось "з г**на та палиць". Як, зрештою, і все в цій країні.



В Якутії до Нового року зліпили величезну змію з гною / Фото із соцмереж

Росіяни неодноразово демонстрували своє спотворене уявлення про святкування новорічних свят. До прикладу, нещодавно у "Сталін-центрі" в Росії встановили ялинку з фото Сталіна для дитячого свята. Діти брали участь у виставі, де їм пропонували вигнати персонажа з назвою "Бармалей-ліберал".